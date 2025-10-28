  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Migrazione ONG: «Naufragio al largo della Libia, 18 morti»

SDA

28.10.2025 - 14:08

Barcone con migranti in alto mare (archivio)
Barcone con migranti in alto mare (archivio)
Keystone

«Un tragico naufragio avvenuto questa mattina al largo della costa di Sabratha, nella Libia occidentale, ha causato la morte di 18 persone che stavano fuggendo dagli orrori e dalla morte in Libia verso l'Europa».

Keystone-SDA

28.10.2025, 14:08

28.10.2025, 14:31

Lo afferma la ong Refugees in Libya, che ha postato su X alcune foto di cadaveri sulla spiaggia e di un'imbarcazione rovesciata.

«La strada verso la cosiddetta sicurezza in Europa – aggiunge Refugees in Libya – continua a uccidere perché l'Europa si rifiuta di garantire percorsi sicuri, perché l'Europa continua a stringere la sua presa sulla pelle dei vulnerabili, perché l'Europa continua a finanziare milizie e mani violente che commettono crimini contro l'umanità in Libia e Tunisia. E prima o poi l'Europa dovrà rispondere delle sue azioni».

I più letti

La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»
William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
Belen Rodriguez: «Stefano De Martino? Un amore tossico. Son ancora single»
Dettwiler operato più volte: rimane in condizioni critiche, ma stabili
È morta a 93 anni l'attrice Prunella Scales, star della televisione inglese

Altre notizie

Stati Uniti. Trump presenta l'appello contro la condanna per i pagamenti a Stormy Daniels

Stati UnitiTrump presenta l'appello contro la condanna per i pagamenti a Stormy Daniels

Medio Oriente. Netanyahu ordina massicci raid immediati su Gaza

Medio OrienteNetanyahu ordina massicci raid immediati su Gaza

Tensioni. Nuovi raid USA contro le «navi della droga» nel Pacifico

TensioniNuovi raid USA contro le «navi della droga» nel Pacifico