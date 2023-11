Volker Turk ha stigmatizzato quanto sta accadendo a Gaza. Keystone

L'Alto Commissario Onu per i diritti umani, Volker Turk, ha affermato che il livello di violenza che ha devastato Gaza negli ultimi giorni è fuori dalla «comprensione» umana.

«Gli orrendi eventi delle ultime 48 ore a Gaza sono da non credere», ha aggiunto Turk, sottolineando che «l'uccisione di così tante persone nelle scuole trasformate in rifugi, le centinaia di persone in fuga per salvarsi la vita dall'ospedale Al-Shifa, i continui sfollamenti di centinaia di migliaia di altre persone nel sud di Gaza, sono azioni che vanno contro le protezioni elementari che il diritto internazionale deve garantire ai civili».

SDA