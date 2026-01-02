  1. Clienti privati
L'ex presidente dell'Iraq L'Onu dà il benvenuto al nuovo Alto commissario per i rifugiati Salih

SDA

2.1.2026 - 19:45

Barham Salih, ex presidente dell'Iraq, è il nuovo Alto commissario per i rifugiati.
Barham Salih, ex presidente dell'Iraq, è il nuovo Alto commissario per i rifugiati.
Keystone

Nel giorno del suo insediamento il nuovo Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite, Barham Salih, ha ricevuto un caloroso benvenuto dalla vice Segretario generale dell'Onu, Amina J Mohammed.

Keystone-SDA

02.01.2026, 19:45

02.01.2026, 19:52

«Mentre gli sfollamenti raggiungono livelli record e la paura e la mancanza di finanziamenti minacciano la solidarietà globale – ha affermato Amina J Mohammed – una leadership radicata nell'umanità è più importante che mai». L'invito rivolto al neo Alto commissario è quello di «lavorare insieme per dare alle persone speranza e una vita dignitosa» conclude la vice segretario Onu.

Barham Salih ha preso il posto di Filippo Grandi che ha guidato l'Unhcr dal 2016.

