L'ex presidente dell'IraqL'Onu dà il benvenuto al nuovo Alto commissario per i rifugiati Salih
2.1.2026 - 19:45
Nel giorno del suo insediamento il nuovo Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite, Barham Salih, ha ricevuto un caloroso benvenuto dalla vice Segretario generale dell'Onu, Amina J Mohammed.
«Mentre gli sfollamenti raggiungono livelli record e la paura e la mancanza di finanziamenti minacciano la solidarietà globale – ha affermato Amina J Mohammed – una leadership radicata nell'umanità è più importante che mai». L'invito rivolto al neo Alto commissario è quello di «lavorare insieme per dare alle persone speranza e una vita dignitosa» conclude la vice segretario Onu.
Barham Salih ha preso il posto di Filippo Grandi che ha guidato l'Unhcr dal 2016.