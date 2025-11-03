  1. Clienti privati
Sudan ONU: «Combattimenti ad est del Darfur, migliaia di sudanesi in fuga»

SDA

3.11.2025 - 09:39

Nella foto, rifugiati di El-Fasher. (Immagine d'archivio)
Nella foto, rifugiati di El-Fasher. (Immagine d'archivio)
Keystone

Decine di migliaia di civili sudanesi sono in fuga da città e villaggi mentre i combattimenti si intensificano in una vasta regione a est del Darfur, poco più di una settimana dopo che le forze paramilitari hanno conquistato la città di El-Fasher.

Keystone-SDA

03.11.2025, 09:39

03.11.2025, 09:40

Lo ha riferito l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). In una dichiarazione l'agenzia delle Nazioni unite ha affermato che 36'825 persone sono fuggite da cinque località nel Nord Kordofan, uno stato situato a poche centinaia di chilometri a est del Darfur, dove i paramilitari delle Forze di supporto rapido (RSF) hanno catturato l'ultima importante roccaforte dell'esercito.

