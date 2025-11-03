Nella foto, rifugiati di El-Fasher. (Immagine d'archivio) Keystone

Decine di migliaia di civili sudanesi sono in fuga da città e villaggi mentre i combattimenti si intensificano in una vasta regione a est del Darfur, poco più di una settimana dopo che le forze paramilitari hanno conquistato la città di El-Fasher.

Keystone-SDA SDA

Lo ha riferito l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). In una dichiarazione l'agenzia delle Nazioni unite ha affermato che 36'825 persone sono fuggite da cinque località nel Nord Kordofan, uno stato situato a poche centinaia di chilometri a est del Darfur, dove i paramilitari delle Forze di supporto rapido (RSF) hanno catturato l'ultima importante roccaforte dell'esercito.