  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Presa di Al-Fashir L'Onu: «Crimini di guerra in Sudan, forse anche contro l'umanità»

SDA

13.2.2026 - 16:39

L'orrore in Sudan prosegue da quasi tre anni.
L'orrore in Sudan prosegue da quasi tre anni.
Keystone

I paramilitari in Sudan avrebbero commesso crimini di guerra e possibili crimini contro l'umanità durante la presa della città di Al-Fashir, con almeno 6'000 persone uccise.

Keystone-SDA

13.02.2026, 16:39

13.02.2026, 16:41

Lo ha dichiarato l'Alto commissariato dell'Onu per i diritti umani nell'ambito della guerra civile che da aprile 2023 contrappone le forze armate sudanesi e quelle paramilitari, entrambe accusate di atrocità.

La presa di Al-Fashir da parte delle Forze di supporto rapido (Rsf) a ottobre è stata segnata, secondo numerosi rapporti, da massacri, stupri e rapimenti. «Le violazioni commesse dalle Rsf durante la presa di Al-Fashir costituiscono crimini di guerra e possibili crimini contro l'umanità», ha affermato l'Alto commissariato dell'Onu in un comunicato pubblicato in occasione di una relazione, accusando anche le «milizie arabe» alleate dei paramilitari sudanesi.

Sulla base di interviste condotte alla fine del 2025 con oltre 140 vittime e testimoni nello Stato del Nord, in Sudan e nel Ciad orientale, l'Alto commissariato dell'Onu ha documentato più di 6000 persone uccise nei primi tre giorni dell'offensiva delle Rsf ad Al-Fashir.

«Il bilancio reale delle vittime di questa offensiva durata una settimana è senza dubbio molto più pesante», ha avvertito l'Alto commissariato, sottolineando che «diverse migliaia di persone rimangono disperse e non rintracciabili». Il rapporto stima che almeno 4400 persone siano state uccise all'interno di Al-Fashir e oltre 1600 mentre fuggivano dalla città.

I più letti

Julia Simon, dalla condanna per furto a una compagna di squadra ai due ori olimpici
L'ex snowboarder Tanja Frieden: «Avrei restituito la medaglia d'oro per salvare la relazione»
I campioni olimpici francesi di danza su ghiaccio investiti dalle polemiche, ecco perché
Censurato l'Uomo vitruviano di da Vinci nella sigla olimpica, si scatena la polemica sulla Rai
L'appello del figlio di Paolo Bonolis in TV: «Troviamo una compagna a papà»

Altre notizie

USA-Europa. Merz a Monaco: «Ordine mondiale finito, c'è una frattura con l'America»

USA-EuropaMerz a Monaco: «Ordine mondiale finito, c'è una frattura con l'America»

Guerra in Ucraina. Tra Monaco e Ginevra la diplomazia si muove, ma i raid continuano

Guerra in UcrainaTra Monaco e Ginevra la diplomazia si muove, ma i raid continuano

Medio Oriente. Trump invia una seconda portaerei: alta tensione con l'Iran

Medio OrienteTrump invia una seconda portaerei: alta tensione con l'Iran