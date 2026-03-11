  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra L'ONU: «La deportazione di bambini ucraini è un crimine contro l'umanità»

SDA

11.3.2026 - 07:19

L'inchiesta dell'Onu accusa la Russia di crimini contro l'umanità
L'inchiesta dell'Onu accusa la Russia di crimini contro l'umanità
Keystone

Un'indagine delle Nazioni Unite ha stabilito che la deportazione forzata e il trasferimento di bambini ucraini in Russia durante la guerra in Ucraina costituiscono crimini contro l'umanità, scrive The Kyiv Independent.

Keystone-SDA

11.03.2026, 07:19

11.03.2026, 07:43

Dall'inizio dell'invasione da parte di Mosca nel febbraio 2022, il database nazionale ucraino 'Figli della guerra' ha documentato 20mila casi di bambini ucraini rapiti dai territori occupati dalla Russia e portati in Russia o in aree controllate da Mosca.

«La Commissione ha concluso che i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra commessi dalle autorità russe hanno preso di mira i bambini, che sono tra le vittime più vulnerabili», ha affermato un rapporto della Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sull'Ucraina.

Si prevede che il rapporto verrà presentato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite il 12 marzo. Secondo il documento, la commissione, che ha studiato 1.205 casi di rapimenti di minori in Russia e condotto oltre 200 interviste, ha concluso che i rapimenti costituivano «un modello di condotta ben consolidato, a indicare che questi atti sono stati diffusi e sistematici».

I più letti

Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
Autopostale in fiamme a Kerzers, ecco cosa sappiamo finora
Approvata la legge sull'imposizione individuale, pagherò di meno da quest'anno?
«Vecchio uomo bianco mentalmente disturbato»: si inasprisce la lite tra vicini di casa
Michelle Hunziker come Fiorello: ecco quale show musicale condurrà

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. La Polizia iraniana: «Chi manifesta sarà trattato come un nemico» - Colpita una nave cargo nello Stretto di Hormuz

Ticker Medio OrienteLa Polizia iraniana: «Chi manifesta sarà trattato come un nemico» - Colpita una nave cargo nello Stretto di Hormuz

Medio Oriente. Il Libano denuncia: «Un attacco israeliano ha fatto 7 morti nell'est del Paese»

Medio OrienteIl Libano denuncia: «Un attacco israeliano ha fatto 7 morti nell'est del Paese»

Iran. Il figlio di Pezeshkian: «Mojtaba Khamenei è salvo nonostante le ferite»

IranIl figlio di Pezeshkian: «Mojtaba Khamenei è salvo nonostante le ferite»