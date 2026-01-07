L’Onu denuncia la politica israeliana in Cisgiordania che consiste nel sottrarre ai palestinesi le loro terre e le loro case (foto d'archivio). Keystone

Nella Cisgiordania occupata, Israele sta violando il diritto internazionale che impone agli Stati di proibire e sradicare la segregazione razziale e l'apartheid. Lo afferma un rapporto dell'Alto Commissariato Onu per i Diritti umani pubblicato oggi a Ginevra.

Keystone-SDA SDA

Il documento descrive l'impatto «asfissiante» di leggi, politiche e pratiche israeliane su ogni aspetto della vita quotidiana dei palestinesi nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme est, afferma un comunicato.

«Che si tratti di accedere all'acqua, andare a scuola, correre all'ospedale, visitare familiari o amici o raccogliere le olive, ogni aspetto della vita dei palestinesi in Cisgiordania è controllato e limitato dalle leggi, dalle politiche e dalle pratiche discriminatorie di Israele», ha commentato l' Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Türk.

«Si tratta di una forma particolarmente grave di discriminazione razziale e segregazione, che assomiglia al tipo di sistema di apartheid che abbiamo visto «, ha affermato. «La discriminazione sistemica contro i palestinesi nei territori palestinesi occupati è una preoccupazione di lunga data», osserva il rapporto, ma la situazione è drasticamente peggiorata almeno da dicembre 2022.

Secondo il rapporto, l'impunità prevale per le violazioni dei diritti umani, tra cui la violenza delle forze di sicurezza israeliane e dei coloni. Delle oltre 1500 uccisioni di palestinesi tra il 1 gennaio 2017 e il 30 settembre 2025, le autorità israeliane hanno aperto 112 indagini, con una sola condanna, afferma.

Il rapporto denuncia come le autorità israeliane e i coloni si siano appropriati di decine di migliaia di ettari di terra palestinese. «Le autorità israeliane trattano i coloni israeliani e i palestinesi residenti in Cisgiordania secondo due distinti sistemi di leggi e politiche, con conseguente disparità di trattamento», afferma il rapporto.

Il documento conclude che vi sono fondati motivi per ritenere che la separazione, la segregazione e la subordinazione siano destinate a essere permanenti, al fine di mantenere l'oppressione e il dominio sui palestinesi. «Gli atti commessi con l'intenzione di mantenere tale politica costituiscono una violazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, che proibisce la segregazione razziale e l'apartheid».