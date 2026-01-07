  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente L'ONU: «In Cisgiordania da Israele un sistema simile all'apartheid»

SDA

7.1.2026 - 12:12

L’Onu denuncia la politica israeliana in Cisgiordania che consiste nel sottrarre ai palestinesi le loro terre e le loro case (foto d'archivio).
L’Onu denuncia la politica israeliana in Cisgiordania che consiste nel sottrarre ai palestinesi le loro terre e le loro case (foto d'archivio).
Keystone

Nella Cisgiordania occupata, Israele sta violando il diritto internazionale che impone agli Stati di proibire e sradicare la segregazione razziale e l'apartheid. Lo afferma un rapporto dell'Alto Commissariato Onu per i Diritti umani pubblicato oggi a Ginevra.

Keystone-SDA

07.01.2026, 12:12

07.01.2026, 12:15

Il documento descrive l'impatto «asfissiante» di leggi, politiche e pratiche israeliane su ogni aspetto della vita quotidiana dei palestinesi nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme est, afferma un comunicato.

«Che si tratti di accedere all'acqua, andare a scuola, correre all'ospedale, visitare familiari o amici o raccogliere le olive, ogni aspetto della vita dei palestinesi in Cisgiordania è controllato e limitato dalle leggi, dalle politiche e dalle pratiche discriminatorie di Israele», ha commentato l' Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Türk.

«Si tratta di una forma particolarmente grave di discriminazione razziale e segregazione, che assomiglia al tipo di sistema di apartheid che abbiamo visto «, ha affermato. «La discriminazione sistemica contro i palestinesi nei territori palestinesi occupati è una preoccupazione di lunga data», osserva il rapporto, ma la situazione è drasticamente peggiorata almeno da dicembre 2022.

Secondo il rapporto, l'impunità prevale per le violazioni dei diritti umani, tra cui la violenza delle forze di sicurezza israeliane e dei coloni. Delle oltre 1500 uccisioni di palestinesi tra il 1 gennaio 2017 e il 30 settembre 2025, le autorità israeliane hanno aperto 112 indagini, con una sola condanna, afferma.

Il rapporto denuncia come le autorità israeliane e i coloni si siano appropriati di decine di migliaia di ettari di terra palestinese. «Le autorità israeliane trattano i coloni israeliani e i palestinesi residenti in Cisgiordania secondo due distinti sistemi di leggi e politiche, con conseguente disparità di trattamento», afferma il rapporto.

Il documento conclude che vi sono fondati motivi per ritenere che la separazione, la segregazione e la subordinazione siano destinate a essere permanenti, al fine di mantenere l'oppressione e il dominio sui palestinesi. «Gli atti commessi con l'intenzione di mantenere tale politica costituiscono una violazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, che proibisce la segregazione razziale e l'apartheid».

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni
Il gestore de «Le Constellation» aveva il divieto di esercitare il Francia. Ecco perché
«Molti impresari di pompe funebri consigliano ai genitori di non guardare nella bara»
Dramma a Crans-Montana, crescono le critiche all'inchiesta: «Un veleno per le vittime»

Altre notizie

Parigi-USA. Il ministro degli Esteri francese: «Rubio ha escluso un'opzione militare in Groenlandia»

Parigi-USAIl ministro degli Esteri francese: «Rubio ha escluso un'opzione militare in Groenlandia»

Guerra in Ucraina. Zelensky è arrivato a Cipro, incontrerà Costa e von der Leyen

Guerra in UcrainaZelensky è arrivato a Cipro, incontrerà Costa e von der Leyen

Medio Oriente. Destituito il leader separatista yemenita Al-Zubaidi

Medio OrienteDestituito il leader separatista yemenita Al-Zubaidi