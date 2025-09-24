  1. Clienti privati
Assemblea generale ONU ONU: Keller-Sutter mette in guardia da tendenze autocratiche

SDA

24.9.2025 - 17:51

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha tenuto oggi il suo discorso davanti all'Assemblea generale.
Keystone

Nel suo discorso davanti all'80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha messo oggi in guardia da tendenze autocratiche e ha esortato a preservare il multilateralismo.

Keystone-SDA

24.09.2025, 17:51

Ottant'anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale e la costituzione dell'ONU il mondo sta vivendo un'epoca di svolte politiche ed economiche estreme, ha affermato nell'ambito del dibattito generale in corso al Palazzo di vetro. Le tendenze autocratiche si rafforzano e il libero commercio è messo alla prova.

Il diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite, rischia di diventare cartastraccia, ha avvertito Keller-Sutter. Le organizzazioni internazionali e l'ONU sono irrinunciabili per la convivenza pacifica e per il benessere economico.

In questo contesto la presidente della Confederazione si è adoperata a favore di Ginevra quale primo centro operativo delle Nazioni Unite. Le istituzioni internazionali lì presenti dispongono di grande know-how in numerosi ambiti decisivi per il futuro.

