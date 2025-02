La guerra in Siria ha ucciso più di mezzo milione di persone e ne ha sfollate milioni dalle loro case. (Foto archivio) Keystone

Oltre un milione di persone sono tornate a casa in Siria dopo il rovesciamento di Bashar al-Assad, tra cui 280'000 rifugiati tornati dall'estero. Lo afferma l'ONU.

Keystone-SDA SDA

Il governo di Assad è stato spodestato a dicembre in un'offensiva dei ribelli, ponendo fine al regime, alla guerra civile scoppiata nel 2011 nonché alla brutale repressione delle proteste antigovernative. La guerra in Siria ha ucciso più di mezzo milione di persone e ne ha sfollate milioni dalle loro case. I ribelli guidati dagli islamisti la cui offensiva ha cacciato Assad hanno cercato di assicurare la comunità internazionale di aver rotto con il loro passato e di rispettare i diritti delle minoranze.

«Dalla caduta del regime in Siria, stimiamo che 280'000 rifugiati siriani e più di 800'000 sfollati all'interno del Paese siano tornati nelle loro case», ha scritto Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, su X.

«Gli sforzi di ripresa devono essere più audaci e rapidi, altrimenti le persone se ne andranno di nuovo: ora è urgente!», ha affermato. In un incontro a Parigi a metà febbraio, circa 20 Paesi, tra cui Paesi arabi, Turchia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Canada e Giappone, hanno concordato al termine di una conferenza di «lavorare insieme per garantire il successo della transizione in un processo guidato dalla Siria».