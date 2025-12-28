  1. Clienti privati
Africa L'Onu allerta: «Oltre 10'000 sfollati in 72 ore in due regioni del Sudan»

SDA

28.12.2025 - 17:20

La causa è un'ondata di violenza. (Foto d'archivio)
La causa è un'ondata di violenza. (Foto d'archivio)
Keystone

Oltre 10'000 persone sono fuggite dalle loro case nel Darfur settentrionale e nel Kordofan meridionale, nel Sudan occidentale e meridionale, nelle ultime 72 ore a causa di un'ondata di violenza, ha riferito oggi l'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni.

Keystone-SDA

28.12.2025, 17:20

28.12.2025, 17:40

Da giovedì a venerdì, oltre 7'000 residenti hanno lasciato le città di Kernoi e Umm Baru nel Darfur settentrionale, vicino al confine con il Ciad, ha riferito l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim).

Tra mercoledì e venerdì, circa 3'100 persone sono fuggite da Kadugli, la capitale del Kordofan meridionale, assediata dai paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (Rsf) da oltre un anno e mezzo, secondo l'Oim.

In questa città, dove a novembre è stata dichiarata la carestia, le organizzazioni umanitarie hanno evacuato il loro personale dopo il ritiro della base logistica delle Nazioni Unite, secondo una fonte locale.

