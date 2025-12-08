  1. Clienti privati
Medio Oriente L'ONU: «Per la Palestina servono aiuti per 4 miliardi di dollari»

SDA

8.12.2025 - 08:18

Sfollati a Gaza trasportano scatole contenenti aiuti umanitari. (Foto archivio)
Keystone
Keystone

Per l'anno prossimo, il più grande singolo piano di aiuti dell'ONU riguarda i Territori Palestinesi occupati, dove sono necessari 4,1 miliardi di dollari per raggiungere 3 milioni di persone.

Keystone-SDA

08.12.2025, 08:18

08.12.2025, 08:21

Mentre in Sudan, la più grande crisi di sfollamento al mondo, servono 2,9 miliardi di dollari per 20 milioni di persone. È quanto è emerso dal piano presentato a New York dal capo delle operazioni umanitarie delle Nazioni Unite Tom Fletcher.

Il Global Humanitarian Overview 2026, ha detto Fletcher, si basa su riforme, prove ed efficienza. Le organizzazioni umanitarie concentrano le risorse dove le crisi sono più gravi, stanno anche riducendo le duplicazioni e assicurandosi che ogni dollaro vada a beneficio delle persone che assistono.

