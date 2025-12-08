  1. Clienti privati
Nigeria Rilasciati 100 studenti di una scuola cattolica rapiti il 21 novembre

SDA

8.12.2025 - 07:21

Le autorità nigeriane sono riuscite ad ottenere il rilascio di circa 100 studenti rapiti nei giorni scorsi. (Foto archivio)
Le autorità nigeriane sono riuscite ad ottenere il rilascio di circa 100 studenti rapiti nei giorni scorsi. (Foto archivio)
Keystone

Cento studenti di una scuola cattolica nella Nigeria occidentale, rapiti il 21 novembre da uomini armati non identificati, sono stati rilasciati, hanno annunciato oggi una fonte delle Nazioni Unite e la presidenza nigeriana, senza specificarne le circostanze.

Keystone-SDA

08.12.2025, 07:21

08.12.2025, 07:35

Gli studenti della scuola cattolica St. Mary's di Papiri, nello Stato del Niger, saranno consegnati alle autorità locali, ha indicato ieri sera la fonte delle Nazioni Unite.

Il rilascio dei 100 studenti è stato confermato all'AFP dal portavoce presidenziale nigeriano Sunday Dare, anche se non è chiaro quale sia la sorte dei 165 studenti e membri del personale che si ritiene siano ancora nelle mani dei rapitori.

