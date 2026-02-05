  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

America latina L'Onu l'ancia l'allarme: «Rischio collasso umanitario a Cuba per carenza petrolio»

SDA

5.2.2026 - 07:19

Cresce la preoccupazione per la situazione a Cuba. (Immagine simbolica).
Cresce la preoccupazione per la situazione a Cuba. (Immagine simbolica).
Keystone

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si è detto «estremamente preoccupato» per la situazione umanitaria a Cuba, che potrebbe «aggravarsi fino al collasso» se dovessero proseguire le pressioni statunitensi sull'approvvigionamento di petrolio dell'isola.

Keystone-SDA

05.02.2026, 07:19

05.02.2026, 08:59

Lo ha riferito il portavoce Stéphane Dujarric, richiamando il decreto con cui Washington minaccia l'imposizione di dazi ai Paesi che vendono greggio all'Avana, dopo l'interruzione delle forniture dal Venezuela.

Gli Stati Uniti giustificano la linea dura facendo riferimento a una «minaccia eccezionale» per la sicurezza nazionale, mentre Cuba accusa il presidente americano Donald Trump di voler «asfissiare» l'economia dell'isola, già messa a dura prova da blackout quotidiani e da una crescente carenza di carburante.

Trump ha parlato di contatti in corso e di un possibile accordo, ma l'Avana ridimensiona, parlando di semplici scambi di messaggi e non di un vero dialogo.

I più letti

L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Spuntano le foto del cadavere di Epstein e il suo testamento. Ecco gli ultimi dettagli
Luca Cereda ritrova una panchina, ecco che squadra allenerà
Reynard, presidente del governo vallesano, ha chiesto aiuto psicologico dopo il dramma di Crans-Montana

Altre notizie

Creato un precedente. La CDEU: «Il parere dei medici prevale sul biotestamento»

Creato un precedenteLa CDEU: «Il parere dei medici prevale sul biotestamento»

Maltempo. La depressione Leonardo sferza la Spagna, una donna dispersa

MaltempoLa depressione Leonardo sferza la Spagna, una donna dispersa

Francia. L'opposizione a Trump rilancia Macron, cresce nei sondaggi

FranciaL'opposizione a Trump rilancia Macron, cresce nei sondaggi