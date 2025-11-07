Boicottaggio a GinevraL'ONU: «Gli Stati Uniti disertano la valutazione sui diritti umani»
7.11.2025 - 15:10
Gli Stati Uniti hanno boicottato a Ginevra davanti al Consiglio dei diritti umani dell'Onu la valutazione periodica della propria situazione in materia di diritti umani.
Con questa decisione gli Stati Uniti diventano uno dei soli due Paesi, insieme a Israele nel 2013, a non partecipare alla propria cosiddetta revisione periodica universale da quando il sistema è stato istituito nel 2008.
«Avremmo dovuto incontrarci oggi per procedere con la revisione degli Usa. Tuttavia, noto che la delegazione Usa non è presente in questa sala», ha affermato il presidente del Consiglio dei diritti umani dell'Onu Jurg Lauber.