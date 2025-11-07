  1. Clienti privati
Boicottaggio a Ginevra L'ONU: «Gli Stati Uniti disertano la valutazione sui diritti umani»

SDA

7.11.2025 - 15:10

Gli Stati Uniti sono stati criticati dalle ONG per aver deciso di non partecipare alla valutazione della loro politica in materia di diritti umani presso l'ONU a Ginevra. (immagine d'archivio)
Gli Stati Uniti sono stati criticati dalle ONG per aver deciso di non partecipare alla valutazione della loro politica in materia di diritti umani presso l'ONU a Ginevra. (immagine d'archivio)
Keystone

Gli Stati Uniti hanno boicottato a Ginevra davanti al Consiglio dei diritti umani dell'Onu la valutazione periodica della propria situazione in materia di diritti umani.

Keystone-SDA

07.11.2025, 15:10

07.11.2025, 15:27

Con questa decisione gli Stati Uniti diventano uno dei soli due Paesi, insieme a Israele nel 2013, a non partecipare alla propria cosiddetta revisione periodica universale da quando il sistema è stato istituito nel 2008.

«Avremmo dovuto incontrarci oggi per procedere con la revisione degli Usa. Tuttavia, noto che la delegazione Usa non è presente in questa sala», ha affermato il presidente del Consiglio dei diritti umani dell'Onu Jurg Lauber.

