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Clima L'Onu avverte: «Temperature a livelli record pure nel periodo 2026-2030»

SDA

28.5.2026 - 07:24

L'Organizzazione meteorologica mondiale mette in guardia contro le temperature record per gli anni 2026-2030
L'Organizzazione meteorologica mondiale mette in guardia contro le temperature record per gli anni 2026-2030
Keystone

Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record o quasi quest'anno e nei quattro anni successivi, ha avvertito oggi l'Onu.

Keystone-SDA

28.05.2026, 07:24

28.05.2026, 08:12

Gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015 e l'agenzia meteorologica e climatica dell'Onu ha affermato che la tendenza è destinata a continuare, con un nuovo anno da record «probabile» prima del 2031.

C'è una probabilità del 75% che la temperatura media quinquennale del periodo 2026-2030 superi la soglia chiave di 1,5 °C al di sopra della media del periodo preindustriale 1850-1900, ha affermato l'Organizzazione meteorologica mondiale.

Le previsioni dell'Omm arrivano mentre l'Europa occidentale è sotto una «cappa di calore» di aria calda, che sta battendo i record di temperatura per il mese di maggio in Gran Bretagna e Francia.

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