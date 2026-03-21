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Medio Oriente Operazione terrestre dell'Idf nel sud del Libano: «Uccisi 4 terroristi»

SDA

21.3.2026 - 10:33

Tra le truppe israeliane non si segnalano feriti. (Foto d'archivio)
Tra le truppe israeliane non si segnalano feriti. (Foto d'archivio)
Keystone

L'Idf ha comunicato di essersi scontrato con Hezbollah nel sud del Libano, uccidendo quattro persone. Lo si legge su Telegram.

Keystone-SDA

21.03.2026, 10:33

21.03.2026, 10:39

«Durante un'operazione di terra mirata nel Libano meridionale, le truppe della 91esima Divisione hanno identificato diversi terroristi armati di Hezbollah. Le truppe hanno eliminato un terrorista in uno scontro a terra. Inoltre, hanno diretto un aereo dell'Aeronautica Militare Israeliana che ha colpito diversi altri terroristi che avevano aperto il fuoco contro truppe Idf. Successivamente, le truppe hanno eliminato altri tre terroristi con il fuoco dei carri armati».

Non sono stati segnalati feriti tra le truppe Idf. Nello stesso comunicato si specifica che inoltre, l'Aeronautica Militare Israeliana, agendo su informazioni di intelligence Idf, ha colpito diverse sedi di Hezbollah a Beirut.

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