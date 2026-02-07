  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco come Ora è possibile consultare le e-mail di Jeffrey Epstein... ed è agghiacciante

Barman Nicolas

7.2.2026

Jmail mette l'affare Epstein a portata di clic, per tutti. Ad esempio, è possibile consultare queste e-mail tra Jeffrey Epstein e la banchiera ginevrina Ariane de Rothschild.
Jmail mette l'affare Epstein a portata di clic, per tutti. Ad esempio, è possibile consultare queste e-mail tra Jeffrey Epstein e la banchiera ginevrina Ariane de Rothschild.
printscreen Jmail

È una sensazione strana. Come commettere un'effrazione nell’intimità digitale di un predatore. Da alcuni mesi la casella di posta elettronica di Jeffrey Epstein è accessibile online, attraverso un’interfaccia identica a Gmail. Ci si può entrare liberamente, cercare ciò che si vuole, e leggere quello che si trova. Un accesso inedito, e allo stesso tempo disturbante. 

Nicolas Barman

07.02.2026, 19:38

07.02.2026, 19:44

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La casella di posta di Jeffrey Epstein è consultabile online attraverso un sito chiamato Jmail, che replica l’interfaccia di Gmail.
  • Il progetto organizza e rende leggibili migliaia di email provenienti da documenti giudiziari già pubblici.
  • Ogni messaggio rimanda alla sua fonte originale, senza ricostruzioni o interpretazioni.
  • L’accesso diretto a questo materiale rende il caso Epstein più comprensibile, ma anche più inquietante.
Mostra di più

Si chiama Jmail e ha lo stesso design, la stessa ergonomia, le stesse schede di Gmail. Con una differenza sostanziale: qui non compaiono i vostri messaggi, ma migliaia di email inviate e ricevute da Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019 prima di affrontare il processo per reati sessuali.

In concreto, Jmail si basa su documenti già resi pubblici: scansioni e PDF frammentati, spesso di scarsa qualità, diffusi da una commissione della Camera dei rappresentanti statunitense e poi rilanciati in successive ondate di pubblicazione.

Accessibile a tutti

Il sito fa il lavoro che nessuno aveva davvero voglia di fare: ordinare, strutturare, indicizzare e rendere consultabile questo materiale.

Soprattutto, ogni email visualizzata rimanda alla sua fonte originale tramite una piccola icona sulla destra. Un clic e si accede al documento grezzo. In altre parole, non si tratta di una ricostruzione, ma di una messa in scena tecnica di documenti reali.

Nel merito, lo strumento è di un’efficacia impressionante: offre al grande pubblico un accesso diretto a una massa di documenti che, fino a oggi, risultava di fatto illeggibile.

All’origine del progetto ci sono due ingegneri americani, Riley Walz e Luke Igel, i quali raccontano di aver programmato una prima versione in una sola notte, utilizzando Cursor, uno strumento di generazione di codice assistito dall’intelligenza artificiale.

Un pozzo senza fondo a portata di clic

Secondo un riassunto dell’AFP, le autorità statunitensi hanno messo online milioni di pagine in più ondate, spesso pesantemente oscurate, piene di duplicati e prive di una logica chiara. Alcuni file sono illeggibili, altri ripetono gli stessi scambi sotto forma di interminabili «catene» di email.

Il risultato non è stato un «big bang» giudiziario, ma uno scandalo che non trova fine. Perché anche se citare un nome non dimostra nulla, ogni menzione produce conseguenze politiche, mediatiche o diplomatiche e costringe alcune personalità a giustificarsi... o a cadere.

L’affaire Epstein, del resto, non è soltanto una storia di crimini sessuali. È anche uno scandalo tentacolare, in cui si intrecciano potere, denaro, influenza, diplomazia e una rete globale di relazioni.

Jmail non offre necessariamente «la» rivelazione capace di far crollare tutto, ma cambia un elemento essenziale: mette il caso Epstein a portata di clic, per chiunque. Ed è qui che la verità diventa pericolosa. 

La vita e la carriera di Jeffrey Epstein, il pedofilo amico dei potenti

La vita e la carriera di Jeffrey Epstein, il pedofilo amico dei potenti

Il finanziere statunitense, condannato per reati sessuali, Jeffrey Epstein aveva rapporti influenti nel mondo della politica, dell'economia e dello spettacolo. Arrestato nel 2019 poche settimane dopo è morto in cella.

28.11.2025

I più letti

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»
Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»
Ecco tutti i vincitori delle varie medaglie del 7 febbraio
Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario

Sul caso Epstein

Sempre più pezzi grossi coinvolti. Le rivelazioni di Epstein mettono in difficoltà i vertici del WEF, che apre un'inchiesta interna

Sempre più pezzi grossi coinvoltiLe rivelazioni di Epstein mettono in difficoltà i vertici del WEF, che apre un'inchiesta interna

I complottisti si calmeranno?. Spuntano le foto del cadavere di Epstein e il suo testamento. Ecco gli ultimi dettagli

I complottisti si calmeranno?Spuntano le foto del cadavere di Epstein e il suo testamento. Ecco gli ultimi dettagli

Perché la fanno franca?. Ecco i nomi che compaiono nei nuovi file di Epstein: accuse pesanti soprattutto per Trump

Perché la fanno franca?Ecco i nomi che compaiono nei nuovi file di Epstein: accuse pesanti soprattutto per Trump

Ecco perché. La charity di Sarah Ferguson chiude dopo le nuove rivelazioni sul caso Epstein

Ecco perchéLa charity di Sarah Ferguson chiude dopo le nuove rivelazioni sul caso Epstein

Il caso degli orrori. Spunta un «figlio» di Epstein e gli auguri di Sarah Ferguson, Trump minaccia Noah: «Mi divertirò con te»

Il caso degli orroriSpunta un «figlio» di Epstein e gli auguri di Sarah Ferguson, Trump minaccia Noah: «Mi divertirò con te»

Altre notizie

Un passo avanti e due indietro. Trump: «Teheran vuole un accordo», nuovo round di colloqui in settimana

Un passo avanti e due indietroTrump: «Teheran vuole un accordo», nuovo round di colloqui in settimana

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Trump vuole la pace entro giugno», raid e blackout nel Paese

Guerra in UcrainaZelensky: «Trump vuole la pace entro giugno», raid e blackout nel Paese

Pakistan. Quattro persone arrestate dopo la strage a Islamabad

PakistanQuattro persone arrestate dopo la strage a Islamabad