Jmail mette l'affare Epstein a portata di clic, per tutti. Ad esempio, è possibile consultare queste e-mail tra Jeffrey Epstein e la banchiera ginevrina Ariane de Rothschild.

È una sensazione strana. Come commettere un'effrazione nell’intimità digitale di un predatore. Da alcuni mesi la casella di posta elettronica di Jeffrey Epstein è accessibile online, attraverso un’interfaccia identica a Gmail. Ci si può entrare liberamente, cercare ciò che si vuole, e leggere quello che si trova. Un accesso inedito, e allo stesso tempo disturbante.

Nicolas Barman

Hai fretta? blue News riassume per te La casella di posta di Jeffrey Epstein è consultabile online attraverso un sito chiamato Jmail, che replica l’interfaccia di Gmail.

Il progetto organizza e rende leggibili migliaia di email provenienti da documenti giudiziari già pubblici.

Ogni messaggio rimanda alla sua fonte originale, senza ricostruzioni o interpretazioni.

L’accesso diretto a questo materiale rende il caso Epstein più comprensibile, ma anche più inquietante. Mostra di più

Si chiama Jmail e ha lo stesso design, la stessa ergonomia, le stesse schede di Gmail. Con una differenza sostanziale: qui non compaiono i vostri messaggi, ma migliaia di email inviate e ricevute da Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019 prima di affrontare il processo per reati sessuali.

In concreto, Jmail si basa su documenti già resi pubblici: scansioni e PDF frammentati, spesso di scarsa qualità, diffusi da una commissione della Camera dei rappresentanti statunitense e poi rilanciati in successive ondate di pubblicazione.

Accessibile a tutti

Il sito fa il lavoro che nessuno aveva davvero voglia di fare: ordinare, strutturare, indicizzare e rendere consultabile questo materiale.

Soprattutto, ogni email visualizzata rimanda alla sua fonte originale tramite una piccola icona sulla destra. Un clic e si accede al documento grezzo. In altre parole, non si tratta di una ricostruzione, ma di una messa in scena tecnica di documenti reali.

Nel merito, lo strumento è di un’efficacia impressionante: offre al grande pubblico un accesso diretto a una massa di documenti che, fino a oggi, risultava di fatto illeggibile.

All’origine del progetto ci sono due ingegneri americani, Riley Walz e Luke Igel, i quali raccontano di aver programmato una prima versione in una sola notte, utilizzando Cursor, uno strumento di generazione di codice assistito dall’intelligenza artificiale.

Un pozzo senza fondo a portata di clic

Secondo un riassunto dell’AFP, le autorità statunitensi hanno messo online milioni di pagine in più ondate, spesso pesantemente oscurate, piene di duplicati e prive di una logica chiara. Alcuni file sono illeggibili, altri ripetono gli stessi scambi sotto forma di interminabili «catene» di email.

Il risultato non è stato un «big bang» giudiziario, ma uno scandalo che non trova fine. Perché anche se citare un nome non dimostra nulla, ogni menzione produce conseguenze politiche, mediatiche o diplomatiche e costringe alcune personalità a giustificarsi... o a cadere.

L’affaire Epstein, del resto, non è soltanto una storia di crimini sessuali. È anche uno scandalo tentacolare, in cui si intrecciano potere, denaro, influenza, diplomazia e una rete globale di relazioni.

Jmail non offre necessariamente «la» rivelazione capace di far crollare tutto, ma cambia un elemento essenziale: mette il caso Epstein a portata di clic, per chiunque. Ed è qui che la verità diventa pericolosa.