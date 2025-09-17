La Polonia e i suoi alleati stanno cercando una risposta politica e militare alla massiccia intrusione di droni russi nel territorio della Nato della scorsa settimana. La situazione riassunta in 6 punti.

In questa foto fornita dal Ministero della Difesa lituano, jet da combattimento F-16 dell'aeronautica polacca che partecipano alla missione di polizia aerea della NATO nel Baltico operano nello spazio aereo lituano, martedì 25 gennaio 2022. Keystone/

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi, l'Occidente sta cercando di trovare una risposta adeguata.

«Grave minaccia alla pace in tutta Europa»: come si sa sono stati rinvenuti in Polonia i detriti di 16 droni russi.

«Questo darà il via a discussioni»: la difesa aerea non ha funzionato come si sperava.

Varsavia si sta coordinando con i partner europei.

«Ci siamo»: Trump rilascia una dichiarazione criptica sull'incidente.

Kiev propone all'Occidente una difesa aerea congiunta.

Mosca nega il suo conivolgimento. Mostra di più

A Varsavia, il nuovo presidente Karol Nawrocki ha convocato giovedì scorso il Consiglio di sicurezza nazionale polacco. Ne hanno fatto parte il Primo Ministro, i Ministri degli Interni e degli Esteri, i servizi di sicurezza e la leadership parlamentare. L'escalation tra Russia e NATO ha suscitato grande preoccupazione nelle capitali europee.

Per la prima volta nella guerra di aggressione di Mosca contro l'Ucraina, che dura da più di tre anni e mezzo, mercoledì sera 9 settembre non sono stati solo singoli droni russi a entrare nello spazio aereo della Polonia, e quindi della Nato. Secondo il primo ministro Donald Tusk, erano almeno 19 gli oggetti volanti.

I jet della Nato abbattono i droni russi

L'aviazione polacca e le forze Nato in Polonia hanno abbattuto questi droni per la prima volta. Secondo il Ministero degli Interni polacco, nella serata di mercoledì 11 settembre sono stati trovati i rottami di 16 droni, sparsi in tutto il Paese e a diverse centinaia di chilometri dal confine orientale.

La polizia e la polizia militare mettono in sicurezza parti di un drone danneggiato, abbattuto dalle autorità polacche, in un sito a Wohyn. Keystone

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e altri politici ritengono che l'intrusione dei droni non sia stata un incidente, ma un'azione mirata della leadership di Mosca.

Il cancelliere tedesco condivide la valutazione di Tusk: «L'affermazione del governo russo secondo cui si è trattato di una coincidenza o di un incidente, per così dire, non è credibile», ha dichiarato Merz a Berlino. A suo avviso, l'incidente rappresenta «una minaccia molto grave per la pace in Europa».

La difesa aerea non è così buona come si sperava

Merz ha parlato di una «nuova qualità degli attacchi che stiamo vedendo dalla Russia». La difesa aerea della NATO ha funzionato, ma non come avrebbe dovuto.« "Questo farà nascere delle discussioni in seno alla NATO. Naturalmente, questo scatenerà discussioni anche nell'Unione Europea"».

Merz non ha detto quali conseguenze si dovrebbero trarre da questo fatto. Tuttavia, ha sottolineato: «Siamo e resteremo pronti a difenderci, e siamo e resteremo determinati ad aumentare significativamente la prontezza e la capacità di difesa della parte europea della NATO».

La Polonia cerca sostegno

Il governo di Varsavia ha convocato gli alleati della NATO per consultazioni in conformità con l'articolo quattro dello Statuto della NATO. La Polonia ha cercato di mobilitare il sostegno in numerose telefonate e conferenze.

Secondo Tusk, ha parlato con Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il segretario generale della Nato Mark Rutte. Ha detto che la Polonia ha ricevuto offerte concrete di aiuto dai suoi alleati per la difesa aerea. Tuttavia, non ha fornito alcun dettaglio.

Il Ministro della Difesa polacco Wladysław Kosiniak-Kamysz ha ringraziato la Svezia, che ha immediatamente promesso di inviare aerei e materiale per la difesa aerea. Anche i Paesi Bassi hanno promesso aiuto.

Decollo di un JAS 39 Gripen C/D dall'aeroporto di Lulea-Kallax: la Svezia si è offerta di inviare alla Polonia jet da combattimento per la difesa. KEYSTONE

Il Capo di Stato Nawrocki ha parlato al telefono con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, come ha scritto sul portale X. Questo faceva parte delle consultazioni con gli alleati. «I colloqui di oggi hanno confermato l'unità degli alleati».

Dichiarazione sconcertante di Trump

Nella leadership polacca, il nuovo presidente Nawrocki, conservatore di destra, mantiene un rapporto particolarmente stretto con Trump.

Inizialmente ha reagito alla significativa escalation della guerra in Ucraina solo con un criptico post sul suo social network Truth Social: «Cosa c'è di sbagliato nella Russia che sta violando lo spazio aereo polacco con i droni? Ci siamo!».

Kiev propone una difesa aerea congiunta

Oltre a Tusk, Macron, Starmer e Meloni, ha partecipato alla teleconferenza anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "L'Ucraina propone una difesa coordinata, ben studiata e congiunta del suo spazio aereo", ha annunciato Selensky.

E ha continuato: «I dettagli sono chiari: come possiamo evitare che la guerra si diffonda e come possiamo fermare le escalation della Russia? Le forze congiunte sono del tutto sufficienti per questo».

🇵🇱🇺🇦 Zelensky: Ukraine is ready to provide Poland with the necessary data on this Russian strike. Ukraine is ready to help Poland build an appropriate warning and protection system against such Russian challenges.



[image or embed] — The Ukrainian Review (@theukrainianreview.bsky.social) 10. September 2025 um 09:30

Dall'inizio della guerra nel 2022, Kiev ha ripetutamente chiesto ai partner occidentali di imporre una no-fly zone per le armi russe sull'Ucraina. Gli alleati della Nato non hanno accettato per paura di un confronto militare diretto con Mosca.

La proposta che gli alleati si limitino ad abbattere i droni e i missili russi che attaccano l'Ucraina occidentale è di portata minore. Ieri sera, le forze aeree ucraine hanno nuovamente individuato nel cielo sciami di droni russi. Tuttavia, l'attacco aereo è apparso meno intenso rispetto alla sera precedente.

Mosca: nessun attacco alla Polonia

Il Ministero degli Esteri polacco ha convocato un diplomatico russo dall'ambasciata di Varsavia per presentargli una nota di protesta.

Il Ministero della Difesa russo a Mosca non ha riconosciuto direttamente la violazione dello spazio aereo polacco, ma ha dichiarato che non si tratta di un attacco alla Polonia. Si è detto pronto a discutere la questione con la parte polacca. Il Ministero degli Esteri russo ha accusato la Polonia di cercare di costruire miti per inasprire il conflitto in Ucraina.

Poland has restricted flights along its borders with Belarus and Ukraine until December 9. The ban covers all flights in zone EP R129 except for military aircraft.



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 11. September 2025 um 11:45

Secondo fonti polacche, molti dei droni russi penetrati nel Paese non provenivano dall'Ucraina, che era sotto attacco, ma dalla Bielorussia, alleata di Mosca. La grande manovra militare russo-bielorussa Sapad 2025 si svolgerà in Bielorussia a partire da venerdì.