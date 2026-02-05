Ecco quanto Trump ha guadagnato grazie ai dazi imposti alla Svizzera e chi ne paga il prezzo

Trump con il suo famoso pannello tariffario lo scorso aprile. KEYSTONE

Secondo i nuovi dati doganali, nel 2025 gli Stati Uniti hanno guadagnato circa 2 miliardi di dollari dalle importazioni dalla Svizzera, moltiplicando la cifra dell'anno precedente. Chi sta realmente beneficiando di questa politica e chi sta pagando il conto?

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Da gennaio a novembre 2025, gli Stati Uniti hanno incassato circa 2 miliardi di dollari di dazi doganali sulle merci svizzere dopo che il presidente Donald Trump ha aumentato massicciamente le tariffe.

L'industria tecnologica ha sostenuto la quota maggiore con 1,1 miliardi di dollari, seguita dall'industria orologiera con 486 milioni di dollari.

In pratica, l'onere dei dazi doganali ricade principalmente sugli acquirenti statunitensi. Mostra di più

Nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2025, gli Stati Uniti hanno incassato circa 2 miliardi di dollari in dazi doganali su merci provenienti dalla Svizzera.

Secondo i dati del Bureau of the Fiscal Service del governo statunitense, ciò rappresenta un aumento di sei volte rispetto all'anno precedente. La notizia è stata riportata per la prima volta dal quotidiano Tamedia.

Il presidente Donald Trump ha portato la tariffa al 10% in aprile e l'ha aumentata al 39% a partire da agosto - una delle tariffe più alte a livello globale.

Secondo l'analisi, l'industria tecnologica svizzera, ovvero le aziende produttrici di macchinari, elettricità e metalli, è stata particolarmente colpita. Esse rappresentano circa 1,1 miliardi di dollari e quindi più della metà del totale dei dazi doganali.

Tamedia scrive che l'onere in questo settore è aumentato di 13 volte rispetto all'anno precedente; allo stesso tempo, le esportazioni sono diminuite sensibilmente e alcune aziende hanno smesso di vendere macchinari agli Stati Uniti da agosto.

I cittadini statunitensi pagano di più

Al secondo posto c'è l'industria orologiera: secondo i dati, le importazioni di orologi rappresentano quasi un quarto delle entrate doganali statunitensi dalla Svizzera. L'onere doganale è passato da 102 a 486 milioni di dollari.

Sempre secondo Tamedia, seguono i prodotti chimici (esclusi i prodotti farmaceutici) e il caffè - anche se quest'ultimo era esente da dazi prima dello shock tariffario e riguarda principalmente Nespresso perché le capsule sono prodotte interamente in Svizzera.

Il capo della Casa Bianca vende la politica doganale come un successo, anche perché il governo federale degli Stati Uniti ha registrato complessivamente un aumento significativo delle entrate doganali.

Tuttavia, secondo diversi studi, chi ne sopporta l'onere alla fine è più chiaro di quanto suggerisca il dibattito politico. Gli studi attuali mostrano che solo il 4% circa dell'onere tariffario verrebbe assorbito dagli esportatori stranieri. Il 96% viene scaricato sugli acquirenti statunitensi, ovvero sui consumatori e sulle aziende importatrici.