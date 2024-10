Il vincitore delle elezioni in Georgia, Bidzina Ivanishvili. Keystone

Il primo ministro ungherese Viktor Orban, che ieri si era congratulato con il partito di governo Sogno Georgiano per la «schiacciante vittoria» alle elezioni, si recherà lunedì in visita a Tbilisi. Lo ha annunciato il governo georgiano.

Frattanto, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha scritto su X che intende inserire la Georgia nell'ordine del giorno della riunione informale del summit Ue a Budapest.

Michel ha pure esortato la Commissione elettorale centrale e le altre autorità competenti georgiane ad indagare e giudicare in modo rapido, trasparente e indipendente le irregolarità elettorali e le relative accuse.

L'ex presidente e leader dell'opposizione georgiano Mikheil Saakashvili, al momento in detenzione in una clinica penitenziaria a Tbilisi, che guidò l'incruenta Rivoluzione delle Rose nel 2003, ha intanto indetto per oggi proteste antigovernative di massa a seguito delle contestate elezioni legislative.

