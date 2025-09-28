130esimo del ponte Maria ValeriaOrban e Fico insieme sul Danubio: «Difendiamo la sovranità dall'UE»
SDA
28.9.2025 - 15:32
Il premier ungherese Viktor Orban e l'omologo slovacco Robert Fico hanno celebrato oggi il 130esimo anniversario del ponte Maria Valeria, che attraversando il Danubio collega le città di Esztergom, in Ungheria, e Sturovo, in Slovacchia.
Keystone-SDA
28.09.2025, 15:32
28.09.2025, 15:43
SDA
Costruito nel 1895 e più volte distrutto nel corso delle due guerre mondiali, il ponte è stato ricostruito e riaperto nel 2001 con il sostegno dell'Ue, diventando un simbolo della cooperazione transfrontaliera tra i due Paesi.
«Due volte distrutto e due volte ricostruito, questo ponte è un simbolo vivente della nostra forza e resilienza condivise», ha scritto Orban su X, tornando a ribadire che Budapest e Bratislava intendono difendere la loro sovranità e i loro valori «di fronte all'immigrazione clandestina, all'ideologia woke e ai burocrati guerrafondai di Bruxelles».