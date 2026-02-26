Ucraina-UngheriaOrban scrive a Zelensky: «Riapri subito l'oleodotto Druzhba»
26.2.2026 - 10:03
In una lettera aperta al presidente ucraino Volodymyr Zelensky pubblicata su X, il primo ministro ungherese Viktor Orban chiede di «riaprire immediatamente l'oleodotto dell'Amicizia» e di «astenersi da ulteriori attacchi alla sicurezza energetica dell'Ungheria».
«Per quattro anni – scrive il premier – non è stato in grado di accettare la posizione del governo sovrano ungherese e del popolo ungherese riguardo alla guerra tra Russia e Ucraina. Per quattro anni ha lavorato per costringere l'Ungheria a entrare nella guerra tra il suo Paese e la Russia. In questo periodo, ha ricevuto il sostegno di Bruxelles e si è assicurato l'appoggio dell'opposizione ungherese».
«Vediamo anche che lei, Bruxelles e l'opposizione ungherese state coordinando gli sforzi per portare al potere in Ungheria un governo filo-ucraino. Negli ultimi giorni avete bloccato l'oleodotto 'Amicizia', fondamentale per l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria» prosegue ancora Orban, bollando come «contrarie agli interessi» nazionali le azioni di Zelensky perché «mettono a rischio la sicurezza e l'accessibilità dell'approvvigionamento energetico delle famiglie ungheresi».
«La invito – conclude – a cambiare la sua politica anti-ungherese! Noi, il popolo ungherese, non siamo responsabili della situazione in cui si trova l'Ucraina. Siamo solidali con il popolo ucraino, ma non desideriamo partecipare alla guerra. Non vogliamo finanziare lo sforzo bellico e non vogliamo pagare di più per l'energia».