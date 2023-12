Il premier ungherese Viktor Orban (a sinistra) Keystone

La notte scorsa i leader dell'Ue non sono riusciti a convincere l'Ungheria a togliere il veto su un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina da 50 miliardi di euro. In precedenza, tuttavia, erano riusciti ad avviare i negoziati di adesione con Kiev.

«Sintesi del turno di notte: veto per i soldi in più per l'Ucraina, veto per la revisione del Quadro finanziario pluriennale. Torneremo sulla questione l'anno prossimo in sede di Consiglio europeo dopo un'adeguata preparazione», ha scritto via X (ex Twitter) a conclusione della prima giornata di lavori del vertice dei leader europei il premier ungherese Viktor Orban.

Summary of the nightshift:

🚫 veto for the extra money to Ukraine,

🚫 veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel al termine del primo giorno del vertice Ue tuttavia ha affermato: «Abbiamo strumenti per garantire la nostra affidabilità, gli ucraini possono contare sul nostro sostegno, in questo pacchetto, su cui c'è ampio accordo politico a 26, ci sono 50 miliardi per l'Ucraina».

Michel ha poi dichiarato che «L'accordo sulla revisione del bilancio Ue è stato sostenuto da 26 leader ma un altro leader non lo ha fatto, torneremo dunque sulla questione all'inizio del prossimo anno e tenteremo di trovare l'unanimità».

«Ma oggi – ha precisato – lanciamo un messaggio potente sull'allargamento: è un giorno storico. E domani continueremo il lavoro sugli altri punti in agenda come il Medio Oriente, la migrazione e la lotta all'antisemitismo».

SDA