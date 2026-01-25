Cifre devastantiOrrore in Iran, «30'000 morti nei primi giorni delle proteste»
25.1.2026 - 20:11
Nelle strade dell'Iran la notte dell'8 gennaio potrebbe essere stata la più mortale nella storia della Repubblica islamica e una delle più cruente dell'epoca moderna. Così le organizzazioni di intelligence internazionali e in particolare gli 007 che operano sotto copertura nel Paese degli ayatollah descrivono la mattanza di manifestanti: «Di una portata inimmaginabile».
E due alti funzionari del ministero della Salute iraniano hanno dichiarato al Time che durante le proteste antigovernative in soli due giorni sarebbero state uccise fino a 30'000 persone, mentre il conteggio ufficiale del governo di Teheran di cinque giorni fa parla di 3'117 morti.
L'aiuto in arrivo promesso dal presidente Usa non è mai giunto a destinazione, ma le parole di Donald Trump hanno fatto salire la tensione alle stelle in Medio Oriente.
Si teme un attacco a Israele
In particolare in Israele, dove la preoccupazione è fortissima nel timore che la Guida suprema Ali Khamenei decida di anticipare una eventuale mossa militare americana attaccando lo Stato ebraico.
Sabato sera si è tenuto un vertice al ministero della Difesa di Tel Aviv con il capo del Comando centrale dell'esercito degli Stati Uniti (Centcom) Brad Cooper e il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir sul coordinamento difensivo in vista di una possibile azione militare americana in Iran.
Sulla crisi, il primo ministro Benjamin Netanyahu allo fine dello Shabbat ha incontrato gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati in Israele anche per colloqui sulla fase 2 del piano per Gaza.
Più truppe statunitensi in arrivo in Medio Oriente
Intanto l'esercito statunitense sta trasferendo forze ingenti in Medio Oriente: una portaerei, 6 navi da guerra, 2 sottomarini, oltre cento aerei da combattimento, decine di aerei di rifornimento e di intelligence, sistemi di intercettazione di missili balistici.
Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno pubblicato sui social una foto della portaerei Uss Abraham Lincoln con un annuncio: non vi avvicinate alle acque iraniane.
Nel frattempo fonti dell'opposizione in Iran hanno riferito che le forze di sicurezza stanno facendo irruzione nelle case in tutto il Paese, alla ricerca di feriti ritenendoli collegati alle proteste e rapirli.