Il fatto di sangue è avvenuto sabato sera, alle 20:30 ore svizzere. KEYSTONE

L'orrore corre sui binari nel Regno Unito, dove un insensato attacco all'arma bianca ha seminato sangue e paura a bordo di un treno in viaggio di sabato sera nel Cambridgeshire, lungo il percorso fra Doncaster, in Inghilterra del nord, e la stazione di King's Cross a Londra.

Keystone-SDA SDA

Un attacco dietro il quale la polizia esclude al momento un movente terroristico, ma che sconcerta l'intera isola.

Oltre a innescare nuovi interrogativi sulla sicurezza, sospetti sull'origine degli aggressori e allarmi sulla spirale di crimini commessi con i coltelli - per atti di delinquenza comune o ideologica - che non s'interrompe malgrado l'impegno alla tolleranza zero rilanciato dal governo laburista di Keir Starmer.

Minuti di terrore

L'aggressione si è consumata poco dopo le 19:30 locali (le 20:30 svizzere) a bordo di un convoglio rapido di Lner - vettore che collega la capitale britannica con la Scozia lungo la dorsale nord-orientale - causando il ferimento di 11 passeggeri da parte di due sospetti accoltellatori di nazionalità britannica, arrestati nell'immediatezza dei fatti.

Impressionante il racconto dei testimoni oculari, che hanno evocato i minuti di autentico terrore vissuti dai passeggeri e dagli operatori di fronte all'improvvisa minaccia omicida, con il fuggi fuggi nelle carrozze imbrattate di sangue. Vittime di un incubo che ha cancellato velocemente la sensazione di un possibile «scherzo di Halloween» per lasciare spazio al panico, ma pure all'eroismo di chi – come un anziano viaggiatore – non ha esitato a frapporsi fra la lama di un assalitore e una ragazza.

L'ipotesi terrorismo

La British Transport Police, che coordina le indagini, ha reso noto in un primo aggiornamento investigativo affidato al sovrintendente John Loveless che 4 dei 9 feriti portati in elicottero o in ambulanza nella notte all'Addenbrooke's Hospital di Cambridge con ferite giudicate in un primo tempo gravi sono stati frattanto dimessi, ma che due restano ricoverati in condizioni critiche.

Gli averi dei passeggeri che hanno cercato di scappare, all'entrata della stazione. KEYSTONE

Quanto ai fermati, neutralizzati sulla banchina con le scariche elettriche dei taser degli agenti mentre ancora brandivano «un lungo coltello», è stato precisato che si tratta di due uomini di 32 e 35 anni, entrambi «neri» ed entrambi «nati nel Regno Unito», uno dei quali «di ascendenti caraibici», accusati per ora solo di «tentato omicidio» plurimo.

Loveless ha evidenziato come gli arresti siano avvenuti appena «otto minuti dopo il primo allarme» ricevuto al numero di emergenza 999, una volta che il convoglio era stato dirottato fuori tragitto nella stazioncina di Huntingdon. E ha confermato come l'antiterrorismo sia stata inizialmente coinvolta dopo la formalizzazione dell'allerta simboleggiata dal nome in codice Pluto, puntualizzando però che «allo stato», sulla base degli accertamenti condotti nelle ore successive, «nulla suggerisce» una matrice legata al terrorismo.

Trasparenza sugli arresti

Il riferimento al colore della pelle dei fermati, arrivato ancor prima dell'identificazione pubblica dei loro nomi - che la procedura britannica prevede di regola ad incriminazione avvenuta - rappresenta uno strappo agli standard del garantismo d'oltre Manica. Si tratta del frutto della promessa di maggiore «trasparenza» fatta a suo tempo dal governo Starmer, impegnato a inseguire nei sondaggi la destra sui temi della linea dura contro «l'immigrazione illegale», ma anche a cercare di contenere le polemiche strumentali e «le fake news» imputate ripetutamente a leader politici alla Nigel Farage, tribuno trumpiano del partito Reform Uk.

Polemiche evocate fra l'altro in occasione della strage di bambine perpetrata a Southport nell'estate dell'anno scorso da parte di un giovanissimo accoltellatore figlio di genitori ruandesi (ma cittadino britannico per nascita), descritto falsamente dal tam tam dei social media come un «clandestino» appena sbarcato attraverso la Manica, tanto da alimentare violenti disordini di piazza anti-migranti in varie città del Paese.

Le reazioni dai politici e Buckingham Palace

Il premier ha da parte sua parlato di quanto accaduto sul treno Doncaster-Londra come d'un episodio «spaventoso e profondamente preoccupante». Mentre la sua ministra dell'Interno, Shabana Mahmood, musulmana laica e laburista moderata, nonché paladina del rigore sull'immigrazione, ha assicurato la massima fermezza contro la piaga delle aggressioni con i coltelli, ma non senza sottolineare come i due arrestati di queste ore siano «cittadini britannici» nati nel Regno e mettere in guardia da ogni «strumentalizzazione».

Re Carlo e la regina Camilla si sono a loro volta detti «inorriditi e sgomenti» in un messaggio diffuso da Buckingham Palace. Mentre solidarietà al Regno Unito è stata manifestata dai leader di diversi Paesi.