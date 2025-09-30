  1. Clienti privati
Medio Oriente Paesi arabi e islamici a favore del piano di Trump su Gaza

SDA

30.9.2025 - 07:00

Tendopoli a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.
Tendopoli a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.
Keystone

Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Pakistan, Turchia, Qatar ed Egitto hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui accolgono con favore gli sforzi di Trump per porre fine alla guerra a Gaza.

Keystone-SDA

30.09.2025, 07:00

30.09.2025, 07:57

Si sono inoltre detti pronti a «cooperare positivamente» con gli Usa per finalizzare l'accordo e garantirne l'attuazione. Lo riporta Sky News.

«I ministri degli Esteri accolgono con favore l'annuncio di Trump sulla proposta di porre fine alla guerra, ricostruire Gaza, impedire lo sfollamento del popolo palestinese e promuovere una pace, nonché il suo annuncio che non consentirà l'annessione della Cisgiordania».

Anche l'Autorità Nazionale Palestinese ha accolto con favore gli «sforzi sinceri e determinati» del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in seguito al suo annuncio di un piano per porre fine alla guerra a Gaza.

La Jihad Islamica, un gruppo militante palestinese che combatte al fianco di Hamas a Gaza, ha invece criticato duramente il piano, affermando che alimenterebbe ulteriori aggressioni contro i palestinesi. «È una ricetta per una continua aggressione contro il popolo palestinese. In questo modo, Israele sta tentando, tramite gli Stati Uniti, di imporre ciò che non è riuscito a ottenere con la guerra», ha affermato il gruppo in una dichiarazione. «Pertanto, consideriamo la dichiarazione americano-israeliana una formula per incendiare la regione».

