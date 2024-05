Pacchi di generi alimentari e altre merci vengono paracadutati su Gaza. Keystone

Egitto, Giordania e Emirati Arabi Uniti hanno effettuato un'operazione per sganciare tonnellate di aiuti umanitari dagli aerei su Gaza, in particolare sulle zone meno accessibili della Striscia.

SDA

Le forze armate egiziane hanno appena fatto sapere di avere sganciato gli aiuti, mentre secondo la Mezzaluna rossa del Cairo non c'è alternativa che la riapertura dei valichi terrestri da parte di Israele.

Nemmeno il molo costruito dagli Stati Uniti lungo la costa palestinese potrebbe assicurare la stessa movimentazione di generi di prima necessità e di persone.

Dopo una notte in allerta per il timore che gli attacchi israeliani su Rafah potessero raggiungere zone a ridosso del confine egiziano (anche i camion erano stati allontanati ieri pomeriggio per ordine delle autorità) tremila mezzi sono ora ammassati nel Nord Sinai aspettando la riapertura dei valichi.

I camion, ha detto il capo della Mezzaluna rossa egiziana della zona, Khaled Zayed, sono ammassati nelle città di Al-Arish, Sheikh Zuweid e Rafah egiziana, e così pure le ambulanze in attesa dei feriti. Nessun camion è stato inviato al valico di Kerem Salem o a quello commerciale di Al-Awja.

Continuano intanto ad arrivare all'aeroporto e al porto di Al Arish aerei carichi di aiuti dall'estero: oggi è stata la volta di un grande aereo pakistano con oltre 80 tonnellate di aiuti umanitari. Ieri sera, al porto di Al-Arish, è giunta invece una nave umanitaria turco-qatariota che trasportava 1.900 tonnellate di aiuti.

SDA