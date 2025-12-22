  1. Clienti privati
Paesi Bassi Un'auto si schianta sulla folla di una parata natalizia nei pressi di Amsterdam, 10 i feriti

SDA

22.12.2025 - 21:03

Momenti di panico nei Paesi Bassi.
Momenti di panico nei Paesi Bassi.
Keystone

Un'auto ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, località ad est di Amsterdam, provocando diversi feriti: almeno 10 secondo testimoni oculari, di cui tre sarebbero in gravi condizioni. Lo riferiscono media olandesi.

Keystone-SDA

22.12.2025, 21:03

22.12.2025, 21:08

La polizia locale descrive l'episodio come «grave». Diverse ambulanze ed elicotteri dei servizi di emergenza sono sul posto.

L'episodio «Non sembra frutto di un atto volontario», ha sottolineato la polizia su X, lasciando intendere che si tratti dunque di un incidente. Le forze dell'ordine parlano di nove feriti, di cui in gravi condizioni.

