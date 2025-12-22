Paesi BassiUn'auto si schianta sulla folla di una parata natalizia nei pressi di Amsterdam, 10 i feriti
22.12.2025 - 21:03
Un'auto ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, località ad est di Amsterdam, provocando diversi feriti: almeno 10 secondo testimoni oculari, di cui tre sarebbero in gravi condizioni. Lo riferiscono media olandesi.
La polizia locale descrive l'episodio come «grave». Diverse ambulanze ed elicotteri dei servizi di emergenza sono sul posto.
L'episodio «Non sembra frutto di un atto volontario», ha sottolineato la polizia su X, lasciando intendere che si tratti dunque di un incidente. Le forze dell'ordine parlano di nove feriti, di cui in gravi condizioni.