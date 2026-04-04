La zona dell'esplosione transennata dalla polizia olandese. Keystone

Un'esplosione è avvenuta ieri in tarda serata in un centro filo-israeliano nei Paesi Bassi, nella città di Nijkerk, senza causare feriti. Lo ha riferito la polizia, che ora sta dando la caccia a un uomo vestito di nero visto piazzare un ordigno davanti all'edificio.

Keystone-SDA SDA

Al momento dell'esplosione, che ha provocato danni limitati, nessuno si trovava all'interno dello stabile che ospita l'associazione «Cristiani per Israele». Le autorità hanno aperto un'inchiesta sull'accaduto e sono alla ricerca di testimoni.

L'episodio si inserisce in una serie di attacchi simili registrati nel mese di marzo nei Paesi Bassi e nel vicino Belgio contro obiettivi legati alla comunità ebraica, tra cui una scuola e una sinagoga, che hanno accresciuto le preoccupazioni per l'antisemitismo in seguito alla guerra in Medio Oriente.

Politie zoekt in zwart geklede man voor explosie bij Israëlcentrum in Nijkerk https://t.co/WcJWh0NN4u — NU.nl (@NUnl) April 4, 2026

L'organizzazione senza scopo di lucro ha espresso «shock» per l'accaduto, sottolineando che «i danni sono limitati ma l'impatto significativo», anche perché l'episodio è avvenuto alla vigilia della Pasqua.