Almeno 27 persone sono state uccise e circa 40 sono rimaste ferite in due distinte esplosioni che hanno preso di mira oggi gli uffici di candidati alle elezioni nella provincia sudoccidentale del Baluchistan alla vigilia dell'apertura delle urne di domani.

La prima esplosione è avvenuta davanti all'ufficio elettorale di un candidato indipendente a Khanozai, nel distretto di Pishin, a circa 50 chilometri a nord di Quetta, la capitale della provincia sud-occidentale del Baluchistan. Il sovrintendente medico di un ospedale locale ha confermato che l'esplosione ha provocato 15 morti e circa 30 feriti.

Jan Achakzai, ministro dell'informazione ad interim della provincia, ha dichiarato che l'esplosivo era fissato su una moto, che è stata fatta esplodere fuori dall'ufficio di un candidato alle elezioni parlamentari e provinciali di domani. Al momento, nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.

La seconda esplosione è avvenuta presso l'ufficio elettorale centrale del Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F) nel distretto di Qila Saifullah, sempre in Baluchistan. «Dodici persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite», ha dichiarato il vice commissario Yasir Bazai.

Un aumento della violenza era già stato osservato prima del voto. Almeno due candidati sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco durante la campagna elettorale, che si è conclusa ufficialmente la scorsa mezzanotte, e decine di altri sono stati attaccati in tutto il paese.

Il Baluchistan è una delle province più instabili del Pakistan, dove ieri sono stati segnalati attacchi con granate contro uffici di candidati e seggi elettorali.

Secondo il think tank con sede a Islamabad, Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (Picss), nel gennaio 2024 sono stati segnalati 93 attacchi di militanti a livello nazionale, che hanno preso di mira le forze di sicurezza e i politici, causando 90 morti e 135 feriti. Di questi, 33 incidenti sono stati segnalati nel Baluchistan, causando 31 morti e 50 feriti.

Le campagne elettorali in Pakistan sono generalmente segnate da episodi di violenza. Molti candidati ed elettori sono stati presi di mira in passato da attacchi armati e bombardamenti compiuti da insorti islamisti.

Più di mezzo milione di membri delle forze di sicurezza sono stati dispiegati per garantire la sicurezza delle elezioni nel paese, dove le autorità hanno iniziato oggi a distribuire le schede elettorali ai 90'675 seggi.

