Pakistan Quattro persone arrestate dopo la strage a Islamabad

SDA

7.2.2026 - 18:19

Migliaia di persone hanno partecipato oggi ai funerali delle vittime dell'attentato suicida in una moschea sciita di Islamabad, in cui ieri sono state uccise più di 30 persone e almeno 169 sono rimaste ferite.
Keystone
Keystone

Le autorità pachistane hanno arrestato quattro presunti «facilitatori» dell'attentato suicida che ieri ha colpito una moschea di Islamabad causando decine di vittime.

Keystone-SDA

07.02.2026, 18:19

07.02.2026, 18:26

Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Interno Mohsin Naqvi in un messaggio sui social, spiegando che «operazioni coordinate sono state condotte nei distretti di Peshawar e Nowshera, nella provincia di Khyber Pakhtunkhawa, portando all'arresto di quattro facilitatori, incluso la mente afghana dell'Isis dietro l'attacco».

Secondo Naqvi, «le prove confermano che pianificazione, addestramento e indottrinamento sono stati effettuati in Afghanistan dall'Isis».

L'esplosione ha devastato la moschea Khadija Tul Kubra, nel quartiere Tarlai Kalan della capitale, durante la preghiera del venerdì. Il quotidiano Dawn, citando un funzionario dell'amministrazione locale, ha riferito che l'attacco ha provocato 31 morti e almeno 169 feriti.

Oggi Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali delle vittime. L'attentato nella moschea è stato rivendicato dai terroristi dell'Isis ed è il più sanguinoso commesso a Islamabad negli ultimi 18 anni.

