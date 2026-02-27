Sale la tensione fra Pakistan e Afghanistan. Keystone

Attaullah Tarar, ministro federale pachistano per l'Informazione e la Radiodiffusione, ha affermato che l'aeronautica militare del suo Paese ha effettuato attacchi contro installazioni talebane in Afghanistan a Kabul, Kandahar e nella provincia di Paktia.

Parlando alla Pakistan Television Corporation, l'emittente televisiva statale, Tarar ha affermato che «gli attacchi aerei hanno preso di mira i quartier generali delle brigate, depositi di munizioni e basi logistiche, nell'ambito di quelle che ha descritto come operazioni efficaci contro le minacce transfrontaliere».

Secondo un portavoce del governo del Pakistan, continuano i contrattacchi contro obiettivi in Afghanistan. In totale sono stati uccisi 133 talebani afghani e più di 200 sono rimasti feriti. Mosharraf Zaidi, portavoce del primo ministro Shehbaz Sharif, ha dichiarato in un comunicato: «È stata confermata la morte di 133 talebani afghani e il ferimento di oltre 200. Si stima che le vittime siano molte di più negli attacchi contro obiettivi militari a Kabul, Paktia e Kandahar».

Inoltre 27 postazioni dei talebani afghani sono state distrutte e nove sono state conquistate. «Due quartier generali di corpo d'armata, tre quartier generali di brigata, due depositi di munizioni, una base logistica, tre quartier generali di battaglione, due quartier generali di settore e più di 80 carri armati, artiglieria e mezzi di trasporto truppe sono stati distrutti «ha affermato.

Il governo dei talebani di fatto al potere in Afghanistan sostiene a sua volta di aver catturato o distrutto due basi e 19 postazioni e che altre postazioni siano state abbandonate. Accusa inoltre le forze pachistane di aver lanciato un attacco missilistico contro un campo di sfollati nella provincia di Nangarhar ferendo 13 civili, tra cui donne e bambini.

«Dopo gli attacchi aerei su Kabul, Kandahar e su altre province, sono state nuovamente lanciate operazioni di ritorsione su larga scala contro i centri militari pakistani nelle direzioni di Kandahar e Helmand», ha dichiarato Il portavoce dei talebani afghani Zabihullah.