I soccorsi sul luogo dell'attentato suicida. Keystone

Almeno 16 persone sono state uccise e più di 20 sono rimaste ferite per una bomba in una stazione ferroviaria nella città di Quetta, in Pakistan. L'attentato suicida è stato rivendicato da Balochistan Liberation Army (BLA), un gruppo separatista etnico baloch.

SDA

Secondo la polizia, l'esplosione è avvenuta vicino alla biglietteria poco prima della partenza di un treno. Più di 100 persone stavano aspettando il Jaffar Express per la città di Rawalpindi nel Punjab. I morti e i feriti sono stati trasportati all'Ospedale Civile di Quetta.

I funzionari sanitari dell'ospedale civile di Quetta hanno confermato «22 morti e 45 feriti» nell'esplosione.

Jeeyand Baloch, portavoce del BLA, ha dichiarato: «Un attacco suicida è stato condotto contro un'unità dell'esercito pakistano alla stazione ferroviaria di Quetta mentre tornavano tramite il Jaffer Express dopo aver completato un corso presso la scuola di fanteria».

L'attacco è stato eseguito da un attentatore suicida della Majeed Brigade, la squadra suicida del BLA.

Al momento, non è stato confermato in modo indipendente che questo attacco sia stato condotto contro personale dell'esercito pakistano.

SDA