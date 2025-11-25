  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tensioni Il Pakistan bombarda l'Afghanistan, almeno dieci morti

SDA

25.11.2025 - 07:10

Una casa danneggiata vicino al confine fra i due Stati. (foto d'archivio)
Una casa danneggiata vicino al confine fra i due Stati. (foto d'archivio)
Keystone

Almeno dieci persone, tra cui nove bambini, sono state uccise nella notte da bombardamenti pakistani sull'Afghanistan. Lo ha riferito il portavoce del governo talebano a seguito delle forti tensioni tra i due Paesi.

Keystone-SDA

25.11.2025, 07:10

25.11.2025, 07:32

«Verso mezzanotte, nella provincia di Khost, le forze pakistane hanno bombardato la casa di un civile. Nove bambini (cinque maschi e quattro femmine) e una donna sono stati uccisi», ha scritto Zabihullah Mujahid su X, riferendo di altri attacchi nelle regioni di confine di Kunar e Paktika, che hanno causato quattro feriti.

Finora non c'è stata alcuna risposta ufficiale da parte del Pakistan e non è stato possibile ottenere immediatamente una conferma indipendente degli incidenti. Negli ultimi mesi le tensioni lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan si sono intensificate, con ciascuna delle parti che accusa l'altra di consentire ai gruppi militanti di operare attraverso le frontiere condivise.

I più letti

Ecco le verità sui prodotti a basso costo che sorprendono persino gli esperti
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Lara Gut-Behrami rischia lo stesso destino di queste leggendarie stelle dello sci
Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
In Etiopia erutta un vulcano silente da ben 12'000 anni

Altre notizie

Guerra. «Ad Abu Dhabi colloqui tra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina»

Guerra«Ad Abu Dhabi colloqui tra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina»

USA-Venezuela. I media: «Trump intende parlare direttamente con Maduro»

USA-VenezuelaI media: «Trump intende parlare direttamente con Maduro»

Oklahoma. È morta la più anziana sopravvissuta al massacro razzista di Tulsa

OklahomaÈ morta la più anziana sopravvissuta al massacro razzista di Tulsa