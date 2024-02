Un sostenitore del partito dell'ex primo ministro Khan. Keystone

La Commissione elettorale del Pakistan ha reso noto l'elenco degli eletti all'Assemblea nazionale: gli indipendenti sostenuti dal Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti), guidato dall'ex primo ministro Imran Khan attualmente in carcere, sono in testa.

Tuttavia, il loro numero non è sufficiente per assicurare la maggioranza semplice in Parlamento. Il presidente del Pti, Gohar Khan, ha dichiarato in una conferenza stampa a Islamabad che il suo partito intende formare un governo nazionale, oltre che nelle province di Khyber Pakhtunkhwa e Punjab.

La Pakistan Muslim League Nawaz (Pml-n), il partito guidato dall'ex tre volte premier Nawaz Sharif, ha ottenuto 75 seggi. Il Pakistan Peoples Party (Ppp), dell'ex presidente Asif Ali Zardari, segue con 54 seggi. Il Muttahida Qaumi Movement (MQM) ha ottenuto 17 seggi, mentre i restanti sono stati conquistati da diversi piccoli schieramenti.

Il Pml-n e il Ppp hanno intanto avviato i colloqui per formare un governo di coalizione al centro con il sostegno dei piccoli partiti.

