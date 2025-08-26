  1. Clienti privati
Maltempo Inondazioni in Pakistan: almeno 400 morti in 10 giorni

SDA

26.8.2025 - 10:08

Dall'inizio della stagione monsonica 2025, il 26 giugno, il Pakistan ha subito ingenti danni a causa delle forti piogge e delle inondazioni, con 798 vittime e oltre 1000 feriti, secondo le autorità nazionali.
Dall'inizio della stagione monsonica 2025, il 26 giugno, il Pakistan ha subito ingenti danni a causa delle forti piogge e delle inondazioni, con 798 vittime e oltre 1000 feriti, secondo le autorità nazionali.
Keystone

Almeno 400 persone sono morte e oltre 190 sono rimaste ferite in Pakistan negli ultimi dieci giorni a causa delle forti piogge e delle violente inondazioni che hanno colpito le zone di Khyber Pakhtunkhwar, Gilgit-Baltistan e Kashmir.

Keystone-SDA

26.08.2025, 10:08

26.08.2025, 10:13

Inoltre più di 20'000 persone sono ancora sfollate, riporta l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), che cita le autorità locali.

Il Dipartimento meteorologico pachistano prevede l'arrivo di un nuovo sistema monsonico, con forti piogge che dovrebbero continuare nei prossimi giorni.

L'Ocha sottolinea in un comunicato che le persone colpite dalle inondazioni hanno bisogno di rifugi, assistenza medica, denaro, kit igienici e acqua potabile, oltre che di protezione, in particolare per le donne e le ragazze.

