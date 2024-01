Il palazzo della Mezzaluna Rossa a sud di Gaza è circondato. Bloccate anche le ambulanze. (Immagine d'archivio). Keystone

L'esercito israeliano ha stretto d'assedio l'edificio centrale della Mezzaluna Rossa a Khan Yunis (a sud di Gaza) e ha di fatto paralizzato tutte le sue attività, incluse quelle della unità di ambulanze.

Lo ha reso noto la Mezzaluna Rossa, secondo cui carri armati circondano l'edificio e tiratori scelti sono appostati sui tetti di edifici vicini.

Fonti locali aggiungono che nelle immediate vicinanze dell'edificio (alto otto piani) ci sono migliaia di sfollati, che non possono più spostarsi in alcuna direzione. Le fonti aggiungono che nelle strade in prossimità ci sono corpi di persone, ma questa informazione non ha ancora avuto conferma.

SDA