Programma alimentare Le Nazioni Unite: «I tagli agli aiuti mettono a rischio 13,7 milioni di persone»

SDA

15.10.2025 - 13:20

Il programma Alimentare Mondiale (PAM) ha dichiarato che i suoi finanziamenti «non sono mai stati così difficili» (foto simbolica)
Il programma Alimentare Mondiale (PAM) ha dichiarato che i suoi finanziamenti «non sono mai stati così difficili» (foto simbolica)
Keystone

I tagli ai finanziamenti per gli aiuti umanitari rischiano di esporre fino a 13,7 milioni di persone a livelli estremi di fame in tutto il mondo, ha dichiarato il Programma Alimentare Mondiale (PAM).

Keystone-SDA

15.10.2025, 13:20

15.10.2025, 14:00

L'agenzia delle Nazioni Unite ha affermato che sei delle sue operazioni (Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Somalia, Sud Sudan e Sudan) stanno «attualmente affrontando gravi interruzioni, che non faranno che peggiorare».

Il Programma alimentare ha dichiarato che i suoi finanziamenti «non sono mai stati così difficili», prevedendo «un calo del 40%» nel 2025, «che si tradurrà in un budget previsto di 6,4 miliardi di dollari, rispetto ai 10 miliardi di dollari del 2024».

«Il sistema umanitario è sotto forte pressione poiché i partner si ritirano dalle aree di prima linea, creando un vuoto», ha affermato l'agenzia con sede a Roma in un nuovo rapporto intitolato «Un'ancora di salvezza a rischio».

Quest'ultimo non cita alcun paese per nome, ma fa riferimento a uno studio pubblicato sulla rivista medica The Lancet, secondo cui entro il 2030 potrebbero verificarsi nel mondo 14 milioni di decessi aggiuntivi, legati a malattie, carenze nutrizionali e condizioni materne e perinatali, solo a causa dei tagli al bilancio degli aiuti americani.

