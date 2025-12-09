  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Il Papa a Zelensky: «Bisogna proseguire il dialogo, serve una pace giusta e duratura»

SDA

9.12.2025 - 11:00

Papa Leone e Volodymyr Zelensky si sono affacciati insieme dal balcone di villa Barberini al termine del colloquio.
Keystone

La guerra in Ucraina è stata al centro dei colloqui tra Papa Leone XVI e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, ricevuto questa mattina a Castel Gandolfo, nei pressi di Roma.

Keystone-SDA

09.12.2025, 11:16

Quello di oggi è stato il terzo incontro e il secondo faccia faccia tra il presidente ucraino e il Pontefice, il primo era stato nell'ambito della messa di insediamento di Leone il 18 maggio scorso. Il secondo, il 9 luglio a Castel Gandolfo quando era stato il primo vero e proprio colloquio a tu per tu.

A villa Barberini, Zelensky è stato accolto dal vice reggente della casa pontificia l'agostiniano padre Edward Daniang Daleng.

«Durante il cordiale colloquio, il quale ha avuto al centro la guerra in Ucraina – riferisce un bollettino della sala stampa della Santa Sede – il Santo Padre ha ribadito la necessità di continuare il dialogo e rinnovato il pressante auspicio che le iniziative diplomatiche in corso possano portare ad una pace giusta e duratura. Inoltre, non è mancato il riferimento alla questione dei prigionieri di guerra e alla necessità di assicurare il ritorno dei bambini ucraini alle loro famiglie».

Papa Leone e Zelensky si sono affacciati insieme dal balcone di villa Barberini al termine del colloquio durato all'incirca mezz'ora. I due hanno salutato giornalisti e fotografi senza rilasciare commenti.

