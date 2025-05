Tra le cose certe, al momento, c'è che tutti i 133 cardinali che voteranno nell'imminente conclave sono giunti a Roma, e che tutti saranno alloggiati tra la residenza di Casa Santa Marta e l'adiacente Santa Marta vecchia.

Cardinali assistono alla Messa del Settimo Novemdiale in memoria del defunto Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, Città del Vaticano, 02 maggio 2025. Papa Francesco si è spento il lunedì di Pasqua, 21 aprile 2025, all'età di 88 anni, ed è stato sepolto nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma il 26 aprile. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha informato oggi che nel pomeriggio di sabato 3 maggio il cardinale camerlengo Kevin Farrell ha proceduto al sorteggio delle stanze per i 133 porporati.

Dei 135 attuali elettori restano fuori per malattia lo spagnolo Antonio Canizares Llovera e il kenyano John Njue.

La grande attesa verso l'elezione di chi prenderà il posto di Francesco, insomma, sta per giungere al traguardo.

La Cappella Sistina è pronta

I lavori nella Cappella Sistina – che da mercoledì pomeriggio ospiterà le votazioni – sono in via di completamento e così a Santa Marta e Santa Marta Vecchia.

Chi tra gli elettori volesse, potrà trasferirsi anche domani mattina negli alloggi assegnati: dovrà farlo comunque entro mercoledì mattina, prima della messa «Pro eligendo Pontifice».

La Sistina è stata anche messa in sicurezza dalla Gendarmeria vaticana. E gli officiali e addetti al Conclave giurano «segreto assoluto», pena la scomunica.

Alcuni non si sono ancora fatti conoscere

Oggi, inoltre, due sono state le congregazioni generali, mattina e pomeriggio, per dare più tempo ai cardinali di confrontarsi tra loro, esprimere pareri e richieste, giudizi sullo stato della Chiesa e del mondo, delineare quella che vorrebbero come figura del nuovo Pontefice, individuare candidati da appoggiare ed eventuali alleanze.

C'è un po' il nodo degli ultimi ritardatari, che ancora non si sono fatti conoscere né hanno conosciuto i confratelli, ma i residui scampoli di confronto – l'ultima congregazione generale, la dodicesima, si terrà domattina – più i 'tempi morti' fino all'ingresso in Sistina, serviranno anche a questo.

Un ritardatario

Stamane, all'ingresso della decima congregazione, non si è sottratto ai cronisti un elettore tra gli ultimi ad approdare a Roma, quasi in extremis, il cardinale indonesiano Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, arcivescovo della capitale Giacarta nonché ordinario militare del Paese asiatico.

«Sono arrivato ieri», ha ammesso, assicurando che mercoledì pomeriggio entrerà in conclave «con cuore aperto». Il nuovo Pontefice sarà sulla linea di Bergoglio? «Non lo so – si schermisce -, dipenderà dallo Spirito Santo».

Alcune speranze, alcuni pareri

«Speriamo che il nuovo Papa arrivi in tre-quattro giorni», è quanto ha auspicato il cardinale iracheno Raphael Sako, patriarca caldeo di Baghdad. Per quanto riguarda un identikit del futuro Pontefice, Sako ha parlato di «un pastore che guardi all'unità, all'integrità della Chiesa».

Secondo il cardinale Jean-Paul Vesco, di origine francese ma arcivescovo di Algeri, invece, «non c'è fretta per la fumata bianca, abbiamo il tempo: l'importante è avere un buon Papa».

Per Vesco il futuro Pontefice dovrà essere «un pastore, una voce per il mondo, per la pace». E potrebbe essere un francese? «Anche un algerino», ha replicato sorridendo.

Oggi ci sono stati 26 interventi

Nella congregazione di questa mattina, 179 cardinali presenti di cui 132 elettori, ci sono stati 26 interventi, toccando temi centrali per la vita e la missione della Chiesa oggi.

Si è riflettuto sul diritto canonico e sul ruolo dello Stato della Città del Vaticano, ma soprattutto si è sottolineata la natura missionaria della Chiesa: «una Chiesa che non si deve ripiegare su sé stessa, ma accompagnare ogni uomo e ogni donna verso l'esperienza viva del mistero di Dio».

Posto in evidenza il ruolo fondamentale della Caritas, «chiamata non solo a soccorrere, ma a difendere i poveri, testimoniando la giustizia del Vangelo».

S'è parlato anche del profilo del nuovo Pontefice

Un intervento ha sottolineato con forza la presenza di tanti giornalisti in questi giorni, come segno che «il Vangelo conserva tutta la sua forza di senso anche nel mondo di oggi: una presenza che è anche una responsabilità».

Alcuni hanno rievocato la toccante preghiera di papa Francesco durante i giorni del Covid, ricordandola come «una porta aperta di speranza nel tempo della paura».

Si è parlato anche del profilo del futuro Papa: «una figura che deve essere presente, vicina, capace di fare da ponte e guida, di favorire l'accesso alla comunione a un'umanità disorientata e segnata dalla crisi dell'ordine mondiale». Un pastore «vicino alla vita concreta delle persone».

Molte le sfide richiamate: la trasmissione della fede, la cura del creato, la guerra e «la frammentazione del mondo». Espressa «forte preoccupazione per le divisioni all'interno della Chiesa stessa».

Non sono mancati riferimenti alle vocazioni, alla famiglia, alla responsabilità educativa verso i figli. Si è ricordato infine che «nel celebrare Cristo presente nell'Eucaristia non va mai dimenticato il sacramento di Cristo presente nei poveri».