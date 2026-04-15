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Prosegue la visita Papa Leone è arrivato in Camerun

SDA

15.4.2026 - 16:43

Papa Leone XIV (foto d'archivio)
Papa Leone XIV (foto d'archivio)
Keystone

In leggero anticipo sui tempi previsti, l'aereo ITA A330-900neo con a bordo Papa Leone XIV è atterrato all'aeroporto internazionale di Yaoundé-Nsimalen, in Camerun. Inizia così la seconda tappa del viaggio di Prevost in Africa, dopo la visita in Algeria.

Keystone-SDA

15.04.2026, 16:43

15.04.2026, 16:49

Il Nunzio Apostolico, monsignor José Avelino Bettencourt, e il Capo del Protocollo sono saliti a bordo dell'aereo per salutare il Papa.

Il Papa è stato accolto ai piedi della scala anteriore dell'aereo dal primo ministro del Camerun Joseph Dion Ngute, mentre due bambini in abito tradizionale offrivano dei fiori.

Dopo gli Inni, l'Onore alle bandiere, la Guardia d'Onore e la presentazione delle Delegazioni, Prevost si dirigerà in auto al Palazzo dell'Unità - conosciuto anche come Palazzo Etoudi, residenza ufficiale del Presidente del Camerun - per la visita di cortesia al Presidente della Repubblica Paul Biya.

Qui Prevost sarà ricevuto dal Direttore del Gabinetto/ Ministro Segretario Generale della Presidenza, che lo accompagnerà al Bureau du Président, dove lo attendono Biya e la consorte Chantal.

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