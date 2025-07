Il Papa ha celebrato la prima messa «green»: ecco di cosa si tratta

Papa Leone XIV durante la celebrazione a Castel Gandolfo. KEYSTONE

«Dobbiamo pregare per la conversione di tante persone, dentro e fuori della Chiesa, che ancora non riconoscono l'urgenza di curare la casa comune. Tanti disastri naturali sono in parte causati anche dagli eccessi dell'essere umano: è un mondo che brucia, sia per il surriscaldamento terrestre sia per i conflitti armati». Ha esordito con queste parole a braccio, mercoledì, papa Leone XIV, forse ancora con la mente alle vittime delle alluvioni in Texas per cui ha espresso parole di cordoglio domenica scorsa all'Angelus.

Keystone-SDA SDA

Il Pontefice ha celebrato nello scenario mozzafiato e interamente ecosostenibile del Borgo Laudato Si' di Castel Gandolfo, la prima messa «green», una celebrazione con un nuovo formulario di orazioni per rendere «grazie a Dio nostro Creatore» e per la «cura del Suo dono».

Il formulario è stato presentato ufficialmente la settimana scorsa in sala stampa vaticana, ma significativamente proprio papa Prevost ha voluto essere il primo a celebrare con il nuovo «rito», proprio durante il suo soggiorno di «riposo» a Castel Gandolfo.

La celebrazione è avvenuta da un altare mobile posto sotto la statua della Madonna sovrastante lo stagno zampillante che incornicia il borgo ecologico. Presenti una cinquantina di ospiti, tra dipendenti delle Ville pontificie e diversi vescovi.

«Ascoltiamo il grido della terra»

«La nostra missione di custodire il creato, di portarvi pace e riconciliazione, è la sua stessa missione: la missione che il Signore ci ha affidato – ha detto quindi il Papa nel passaggio centrale dell'omelia -. Noi ascoltiamo il grido della terra, noi ascoltiamo il grido dei poveri, perché questo grido è giunto al cuore di Dio. La nostra indignazione è la sua indignazione, il nostro lavoro è il suo lavoro».

«Ci sono alcuni elementi che davvero aiutano a continuare la riflessione stamattina, condividendo questo momento familiare e sereno, in Leone XIV ha citato quindi San Francesco d'Assisi che «chiama le creature fratello, sorella, madre» poiché «solo uno sguardo contemplativo può cambiare la nostra relazione con le cose create e farci uscire dalla crisi ecologica che ha come causa la rottura delle relazioni con Dio, con il prossimo e con la terra, a motivo del peccato».

L'omaggio a Francesco

Ed anche al predecessore Francesco, autore dell'enciclica sulla custodia del creato, Laudato Si', ha voluto rivolgere un pensiero: «Il Borgo Laudato Si', nel quale ci troviamo, vuole essere, per intuizione di Papa Francesco, un «laboratorio» nel quale vivere quell'armonia con il creato che è per noi guarigione e riconciliazione, elaborando modalità nuove ed efficaci di custodire la natura a noi affidata. A voi, che vi dedicate con impegno a realizzare questo progetto, assicuro perciò la mia preghiera e il mio incoraggiamento».

Leone ha concluso la celebrazione richiamando le parole con cui sant'Agostino, nelle ultime pagine delle sue Confessioni, associa le cose create e l'uomo in una lode cosmica: «'o Signore, le tue opere ti lodano affinché ti amiamo, e noi ti amiamo affinché ti lodino le tue opere'. Sia questa l'armonia che diffondiamo nel mondo», il suo appello alla Chiesa.