Papa Leone XIV l Keystone

Papa Leone XIV ha ricevuto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Vaticano. All'incontro ha partecipato anche la moglie Olena Zelenska.

Keystone-SDA SDA

In precedenza Zelensky aveva espresso su X gratitudine «per le parole speciali pronunciate oggi durante la Messa solenne sulla necessità di una pace giusta e per l'attenzione rivolta all'Ucraina e al nostro popolo. Ogni nazione merita di vivere in pace e sicurezza».

«Congratulazioni per l'inizio di questa missione davvero speciale. Che le preghiere per una pace giusta e una vita dignitosa per tutti siano ascoltate», ha aggiunto.