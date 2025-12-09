Papa Leone XIV ha ricevuto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Castel Gandolfo. Keystone

«Veramente penso che il ruolo dell'Europa è molto importante, l'unità dei Paesi. Cercare di raggiungere un accordo di pace senza includere l'Europa non è realista e penso che le garanzie di sicurezza che si cercano sono importanti».

Keystone-SDA SDA

«Purtroppo non tutti lo capiscono, ma penso che qui c'è un'opportunità molto grande per tutti i leader dell'Europa di unirsi», ha detto Papa Leone uscendo da Castel Gandolfo, riferendo del suo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di questa mattina.

«Abbiamo parlato di come la chiesa può aiutare a riportare i bambini, soprattutto», ha aggiunto. Il Papa ha ribadito la proposta della Santa Sede come luogo di negoziato che però «per adesso non è stata accettata ma rimane una offerta di disponibilità».

Alla domanda se andrà in Ucraina, accogliendo l'invito di Zelensky, ha risposto: «Spero di sì, ma non so quando, bisogna anche essere realisti su queste cose»