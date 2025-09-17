Papa Leone XIV Keystone

Il Papa, alla fine dell'udienza generale, ha espresso la sua «profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili costretto con la forza a spostarsi, ancora un a volta, dalle proprie terre».

Keystone-SDA SDA

Alla fine dell'udienza generale ha ribadito: «Ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire».

Le parole del Pontefice sono state accolte dai fedeli in Piazza San Pietro con un applauso.