Conflitti Il Papa: «Sono vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili»

SDA

17.9.2025 - 11:12

Papa Leone XIV
Papa Leone XIV
Keystone

Il Papa, alla fine dell'udienza generale, ha espresso la sua «profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili costretto con la forza a spostarsi, ancora un a volta, dalle proprie terre».

Keystone-SDA

17.09.2025, 11:12

17.09.2025, 11:44

Alla fine dell'udienza generale ha ribadito: «Ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire».

Le parole del Pontefice sono state accolte dai fedeli in Piazza San Pietro con un applauso.

Guerra in Medio Oriente. È iniziato l'assalto finale a Gaza city, Israele: «Vogliamo il controllo della città»

Guerra in Medio OrienteÈ iniziato l'assalto finale a Gaza city, Israele: «Vogliamo il controllo della città»

