ConflittiIl Papa: «Sono vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili»
SDA
17.9.2025 - 11:12
Il Papa, alla fine dell'udienza generale, ha espresso la sua «profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili costretto con la forza a spostarsi, ancora un a volta, dalle proprie terre».
Keystone-SDA
17.09.2025, 11:12
17.09.2025, 11:44
SDA
Alla fine dell'udienza generale ha ribadito: «Ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire».
Le parole del Pontefice sono state accolte dai fedeli in Piazza San Pietro con un applauso.