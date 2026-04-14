Emmanuel Macron ospiterà venerdì a Parigi i Paesi non belligeranti volontari. Keystone

Una conferenza si svolgerà venerdì a Parigi fra i «Paesi non belligeranti» volontari per una missione sullo stretto di Hormuz, secondo quanto annuncia l'Eliseo.

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A co-presiedere la Conferenza «dei Paesi non belligeranti pronti a contribuire» a «una missione multilaterale e puramente difensiva», saranno il capo dello stato francese, Emmanuel Macron, e il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha precisato l'Eliseo.

La missione, dai contorni ancora da precisare, distinta dalle attività degli Stati Uniti, è «destinata a ripristinare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz quando le condizioni di sicurezza lo permetteranno», ha precisato la presidenza francese.