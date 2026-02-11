  1. Clienti privati
Francia Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese

SDA

11.2.2026 - 16:47

L'italiana è nel mirino di Parigi dopo un suo recente discorso.
L'italiana è nel mirino di Parigi dopo un suo recente discorso.
Keystone

La Francia chiede le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, l'italiana Francesca Albanese. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Jean-Noël Barrot, intervenendo all'Assemblea Nazionale di Parigi.

Keystone-SDA

11.02.2026, 16:47

11.02.2026, 16:53

«La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese» pronunciate sabato scorso, «che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo è in quanto nazione», ha affermato Barrot. Stando al ministro, la richiesta di dimissioni verrà presentata il prossimo 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani dell'Onu.

Durante un forum organizzato da Al Jazeera, Albanese, intervenuta in videocollegamento, aveva detto che l'umanità ha in Israele «un nemico comune». La relatrice speciale ha inoltre denunciato le relazioni diplomatiche e le vendite di armi mantenute con Israele, nonché quella che descrive come un'inerzia globale di fronte al conflitto in Medio Oriente.

