La Francia denuncia fake news provenienti dalla Russia. Keystone

Parigi ha identificato una «manovra russa coordinata» per diffondere false informazioni che coinvolgono la Francia, come la presunta presenza di «mercenari» francesi che combattono per Kiev in Ucraina: lo ha annunciato il ministero della Difesa francese.

«I servizi statali competenti hanno identificato e stanno monitorando una manovra russa coordinata, anche da parte di reti di informazione filorusse e media statali come Sputnik News, RT e Ria Novosti, per diffondere e amplificare queste false informazioni», ha dichiarato il ministero in un comunicato.

SDA