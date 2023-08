Parigi sfolla i francesi in Niger. Chi manovra il colpo di Stato?

Parigi ha inviato i primi tre aerei da trasporto militari - non armati, si sottolinea - a Niamey per evacuare i propri concittadini "su base volontaria" e altri cittadini europei che ne facessero richiesta. Keystone

Resta alta la tensione in Niger dopo il colpo di Stato che la settimana scorsa ha deposto il presidente, democraticamente eletto e filo-occidentale, Mohamed Bazoum. Alcuni Paesi puntano il dito contro la Russia di Putin, che starebbe manovrando dietro le quinte in favore dei golpisti.

La giunta militare di Abdourahamane Tchiani raccoglie il sostegno dei Paesi limitrofi guidati a loro volta da regimi golpisti filorussi, come il Mali e il Burkina Faso, mentre gli occidentali cominciano a lasciare il Paese.

A cominciare dai francesi, la cui ambasciata è stata presa d'assalto domenica scorsa al grido di «Abbasso la Francia» e «Viva Putin».

Parigi ha infatti inviato i primi tre aerei da trasporto militari – non armati, si sottolinea – a Niamey per evacuare i propri concittadini «su base volontaria» e altri cittadini europei che ne facessero richiesta.

Lo stato maggiore dell'esercito francese precisa che l'operazione riguarda esclusivamente i civili (circa 600 in tutto, ma non è chiaro quanti di questi lasceranno il Paese), e che non è prevista al momento la partenza di militari francesi.

Cosa fanno gli altri Stati europei?

Berlino ha invitato ufficialmente i tedeschi a lasciare il Niger e ad accettare la proposta francese imbarcandosi su uno di quei voli, mentre Madrid si prepara a riportare a casa oltre 70 spagnoli.

L'Italia dal canto suo ha annunciato l'invio di un volo speciale per quegli italiani che desiderano rientrare. Non è previsto, a quanto si apprende, l'imbarco di italiani su altri aerei europei. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inoltre assicurato che «l'ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione un corso».

Il governo italiano non dispera infatti che in Niger – partner fondamentale anche nella gestione delle rotte migratorie – possa prevalere una soluzione politica che riporti Bazoum al suo posto.

«Non è ancora troppo tardi per tornare sulla strada della democrazia», ha dichiarato anche la ministra tedesca Annalena Baerbock chiedendo la liberazione dei membri del governo e accogliendo «con favore gli sforzi dell'Unione Africana e dell'Ecowas per trovare una soluzione politica».

Minaccia di un conflitto allargato

Sforzi minati però dalle giunte al potere a Ouagadougou e Bamako che nella notte hanno rilasciato un comunicato congiunto per avvertire la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale che «qualsiasi intervento militare in Niger sarà assimilato a una dichiarazione di guerra contro il Burkina Faso e il Mali».

In sostanza, i due regimi golpisti – vicini alla Russia di Vladimir Putin e ai mercenari Wagner – minacciano un conflitto allargato a tutta la regione se l'Ecowas dovesse dare seguito all'ultimatum di 7 giorni, lanciato dal vertice di domenica scorsa ad Abuja, che non escludeva l'uso della forza.

Dietro al golpe c'è la Russia?

L'Unione europea ha deciso di «non commentare» le dichiarazioni dei due Paesi pur «condannando fermamente il colpo di Stato in Niger».

«L'unica interferenza di cui possiamo parlare oggi è quella dei regimi militari che rovesciano un presidente eletto e quella di una Russia imperialista che vuole usare questi regimi come pedine nella sua partita a scacchi mondiale», ha però attaccato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, sul suo blog.

Anche Kiev accusa il Cremlino di essere «dietro il colpo di Stato» allo scopo di «provocare instabilità e minare l'ordine di sicurezza globale». Ma gli Stati Uniti non sono d'accordo: «Non abbiamo nessuna indicazione che la Russia sia responsabile del golpe in Niger né che lo abbia supportato in nessun modo», ha dichiarato alla stampa il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby.

Situazione monitorata da USA e UE

A Washington come a Bruxelles la situazione viene comunque seguita «minuto per minuto».

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e lo stesso Borrell «parlano regolarmente con Bazoum», assicurandosi che «è in buona salute» e chiedendone la liberazione.

Ma la priorità resta la sicurezza dello staff e dei cittadini europei, fa sapere la portavoce dell'Ue per la politica estera, Nabila Massrali, pur escludendo al momento l'evacuazione formale del personale Ue da Niamey.

Gli Usa hanno chiesto alle autorità nigerine di «favorire la partenza dei cittadini americani», ma anche loro senza prevedere il dispiegamento di forze Usa per aiutare nelle operazioni.

SDA