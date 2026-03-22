Vittoria schiacciante. Keystone

Emmanuel Grégoire, candidato della gauche che ha rifiutato l'alleanza de La France Insoumise, ha battuto ampiamente, secondo i primi exit-poll, Rachida Dati, sfidante Républicains, che al ballottaggio era alleata con i macroniani.

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Il trionfo del successore di Anne Hidalgo sembra molto ampio, secondo la tv pubblica France 2, Grégoire è al 53,1%, Rachida Dati al 38,1%.

«Parigi ha deciso di rimanere fedele alla sua storia», ha detto Grégoire.

Nel suo successo vede «una promessa impegnativa» e «la vittoria di una certa idea di Parigi: una Parigi vibrante, una Parigi progressista, una Parigi della classe operaia, una Parigi per tutti». «Parigi non è e non sarà mai una città di estrema destra», ha aggiunto Grégoire, che ha affermato di voler «unire le persone».